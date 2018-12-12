12 декабря 2018 года

Росрыболовство призывает рыбаков эффективно отработать в зоне Японии

Уловы дальневосточной сардины-иваси в этом году в 3,8 раза выше уровня 2017 г., уловы скумбрии – в 1,7 раза. Сейчас российские суда осваивают объемы в исключительной экономической зоне Японии.

К 11 декабря российские пользователи поймали 150 тыс. тонн пелагических видов рыб – сардины-иваси, скумбрии и сайры. Уловы более чем вдвое превышают показатель за аналогичный период прошлого года.

Ход промысла в северо-западной части Тихого океана и прогноз на предстоящую неделю обсудили на очередном заседании штаба путины.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, скумбрии добыто 80,8 тыс. тонн, иваси – 61 тыс. тонн. Остальную долю улова составила сайра, промысел которой в этом году уже завершен. «В настоящее время рыбаки ведут добычу сардины-иваси и скумбрии в ИЭЗ Японии, где находится 13 российских судов. Промысловый участок располагается на стыке вод первой ветви Куросио и первой ветви Ойясио, а также на стыке вод Сангарского течения и первой ветви Ойясио», – сообщили в пресс-службе.

По прогнозам ТИНРО-Центра, погодные условия будут осложнять работу рыбаков. Воздействие холодных циклонов в СЗТО усилилось, однако именно район промысла оказался преимущественно в области их относительно теплых секторов. Такие контрасты температур благоприятны для появления скоплений скумбрии на участках Южного субарктического фронта.

«Наша общая задача – максимально эффективно освоить выделенный российской стороне ресурс в исключительной экономической зоне Японии. До конца промысла осталось совсем немного времени, поэтому территориальным управлениям необходимо четко и внимательно отслеживать деятельность компаний, быстро реагировать на поступающие обращения и оперативно принимать решения», – заявил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

На совещании также обсудили производственные планы компаний, участвующих в пелагической путине, и ход освоения выделенных квот.

Fishnews