13 декабря 2018 года

Андрей Горничных: Изменение закона станет стимулом для лососеводства

Поправки для ЛРЗ позволят Сахалинской области производить до 40-50 тыс. тонн продукции аквакультуры, отмечает руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных.

Поправки в отраслевое законодательство, внесенные федеральным законом от 26 ноября 2018 г. № 421, предусматривают значимые изменения для лососеводства. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных видов рыб, смогут без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры.

«Конечно, эти изменения очень важны для Сахалинской области, – отметил руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных. – Ситуацию, когда действующему заводу требуется участие в аукционе для получения рыбоводного участка, на практике трудно решить удачно. Ведь выиграть РВУ мог кто-то другой, и деятельность предприятия была бы приостановлена. А новому пользователю пришлось бы вновь создавать необходимую инфраструктуру. И вот, наконец, такая неурегулированность устранена. Теперь ЛРЗ получат участки на тех водоемах, где они выпускают молодь, и в соответствии с уже существующими методиками будут на законных основаниях изымать возврат».

Изменения помогут в развитии лососеводства, считает собеседник Fishnews. В результате объемы производства продукции аквакультуры в регионе, по мнению экспертов, могут за счет лосося составить до 40-50 тыс. тонн, озвучил прогноз глава агентства. Следует отметить, что эти объемы и сейчас изымаются, только не в режиме аквакультуры, а как уловы промышленного и прибрежного рыболовства.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что нужно будет принять меры для сохранения и увеличения объемов промышленной добычи красной рыбы. Для этого необходимо, чтобы определенное количество ЛРЗ продолжило работать в режиме искусственного воспроизводства. По логике этим должны заниматься заводы, находящиеся в собственности государства.

«Росрыболовству надо провести тщательный анализ и предусмотреть необходимые объемы искусственного воспроизводства для промрыбаков, – считает Андрей Горничных. – Ведь только у нас, в Сахалинской области, сейчас 50 рыбоводных заводов и 4 рыбоводных цеха. А добычу лососей на островах ведут более 200 рыбацких организаций ежегодно».

Fishnews