13 декабря 2018 года

Илья Шестаков прокомментировал закон о любительской рыбалке

Закон о любительской рыбалке практически устраняет необходимость приходить на специальные участки, исключение будет сделано там, где это необходимо для сохранения биоресурсов, прокомментировал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве 12 декабря. Работа над документом, который должен коснуться многочисленных поклонников рыбалки, велась несколько лет, ко второму, основному, чтению в ГД текст законопроекта был существенно изменен. Теперь, после того как его поддержали депутаты, документ должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый закон практически полностью устраняет любительский лов на участках, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Предусматривается, что участки для организации любительской рыбалки могут остаться в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Перечень таких районов определит Правительство РФ по представлению глав регионов. Причем речь идет только о вылове ценных видов водных биоресурсов (перечень таких объектов определен специальным приказом). В остальных случаях договоры будут действовать до конца 2020 г.

«Это сделано в том числе, возможно, для сохранения ценных видов рыб там, где действительно необходимо вводить регулирование. И принцип там будет рыбалки именно не коммерческий, а по правилу «поймал-отпустил», – прокомментировал глава федерального агентства.

Регулируются и многие другие вопросы – с подводной охотой, использованием сетей при любительском рыболовстве, обратил внимание Илья Шестаков. В целом рыбалка теперь будет доступной и бесплатной, отметил руководитель Росрыболовства.

Fishnews