12 декабря 2018 года

Закон о любительской рыбалке принят

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении федеральный закон о любительском рыболовстве. В документе задекларирован принцип свободного и бесплатного лова, а также прописаны ограничения.

Закон бы принят в первом чтении в декабре 2013 г., после кардинальной переработки текста одобрен во втором чтении 11 декабря 2018 г.

Серьезные изменения планируются по рыболовным участкам для любительской рыбалки. Их можно будет сохранить в районах Байкальского, Дальневосточного, Северного, Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Правительством РФ по представлению властей регионов, и лишь для добычи ценных видов водных биоресурсов.

Закон также предусматривает понятие суточной нормы вылова. Такие лимиты для рыбаков-любителей сейчас уже установлены в бассейновых правилах рыболовства, для того чтобы не допускать любительского лова в промышленных масштабах.

С текстом закона«О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно ознакомиться на сайте Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметил председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, закон «учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в нашей стране насчитывается более 20 миллионов».

Fishnews