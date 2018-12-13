13 декабря 2018 года

Крымских рыбаков приглашают обсудить места выгрузки уловов

С 1 января начнут действовать новые правила регулирования прибрежного рыболовства. Профильный департамент Севастополя ждет от предприятий предложений по местам выгрузки уловов.

Напомним, что со следующего года вступает в силу обширный блок изменений федерального закона по «прибрежке». Уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбную и иную продукцию из ВБР, произведенную на судах из таких уловов, можно будет доставлять только в живом, свежем и охлажденном виде. Исключается возможность перегрузки уловов водных биоресурсов. Определять на своей территории иные места выгрузки, помимо морских портов, должны органы государственной власти прибрежных регионов. При этом потребуется согласование органов федеральной службы безопасности.

Общие требования определены постановлением Правительства РФ от 6 августа 2018 г. № 917.

Департамент сельского хозяйства Севастополя пригласил рыбаков и представителей аквакультуры к обсуждению мест выгрузки в регионе.

«Информацию просим направить в срок до 20 декабря 2018 года на электронную почту fish@sev.gov.ru с последующей досылкой на бумажном носителе на фактический адрес департамента: 299042, г. Севастополь, Балаклава, ул. Новикова, д.14», – сообщили Fishnews в ведомстве. Предложения необходимы для формирования регионального перечня.

Fishnews