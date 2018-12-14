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Юго-западное побережье Камчатки

Камчатка определила места выгрузки уловов «прибрежки»

Правительство Камчатского края определило места выгрузки уловов водных биоресурсов и продукции из них при осуществлении прибрежного рыболовства. С 1 января этот вид промысла ожидают существенные изменения.

В связи с изменением федерального законодательства с начала 2019 г. уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбную и иную продукцию из ВБР, произведенную на судах из таких уловов, можно будет доставлять только в живом, свежем и охлажденном виде. При этом места выгрузки определяют региональные органы власти по согласованию с органами федеральной службы безопасности.

В Камчатском крае места выгрузки определены постановлением правительства региона от 12 декабря 2018 г. № 516. Об этом Fishnews сообщили в краевом министерстве рыбного хозяйства. Постановление вступит в силу как и изменения федерального законодательства - с 1 января 2019 г.

В случае добычи с использованием рыбопромысловых судов выгрузка осуществляется в местах с причальными сооружениями, отвечающими требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта и предназначенными для приемки рыбных грузов.

Для прибрежного рыболовства без использования рыбопромысловых судов или с использованием маломерного флота длиной менее 20 метров выгрузка производится на береговой полосе водного объекта, на котором ведется промысел, а также в местах, указанных в приложении к постановлению.

Постановление правительства Камчатского края смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews
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