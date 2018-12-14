Новости
Заседание правкомиссии. Фото пресс-службы Росрыболовства

В прудовой аквакультуре уберут еще один барьер

Правительство и депутаты готовы урегулировать проблему с использованием для товарного рыбоводства прудов, образованных на водотоках. Позиция прокуратуры и судов потребует внесения уточнений в законодательство.

Ситуация с рыбоводными прудами, образованными гидротехническими сооружениями на землях сельхозназначения, рассматривалась на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое 12 декабря провел вице-премьер Алексей Гордеев.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, практика применения закона об аквакультуре выявила необходимость урегулировать отношения, связанные с прудовым рыбоводством на таких водных объектах.

«С учетом положений водного и земельного законодательства возникали значительные трудности при осуществлении товарной аквакультуры на поверхностных водных объектах в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или аренды физическому или юридическому лицу, и образованных на водотоках гидротехническими сооружениями», – сформулировал проблему глава ведомства.

Договоры аренды на такие земельные участки часто оспариваются органами прокуратуры и Росводресурсов, которые считают эту территорию землями водного фонда, а значит федеральной собственностью. Суды в разных регионах то выносят решения в пользу рыбоводных хозяйств, то встают на сторону надзорных органов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз уже пытался снять все разногласия – в июле 2017 г. вышли поправки в закон об аквакультуре, которые позволяли сохранить категорию земель сельхозназначения для участков, на которых расположены такие пруды, и подтверждали права собственности на них за землепользователем. Но полностью проблему они не решили.

Новый законопроект, разработанный совместно с Минприроды, должен внести изменения в Водный и Земельный кодексы. Поправки предусматривают, что аквакультурой в таких прудах можно будет заниматься на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование, выдаваемых по заявительному принципу. А после спуска воды собственник земельного участка может использовать его, например, для выращивания сельскохозяйственных культур.

«Для нас этот законопроект очень важен. На таких русловых прудах осуществляется уже достаточно длительное время товарная аквакультура. Объем производства там значительный», – отметил Илья Шестаков и попросил комиссию концептуально поддержать документ.

Позицию регулятора целиком разделяют в Ассоциации «Росрыбхоз». «Рыбоводные хозяйства активно участвовали в разработке этого проекта. На сегодняшний день, к сожалению, то, что было принято ранее, не работает», – констатировал первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский.

Представитель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и земельным отношениям Владимир Сысоев подтвердил, что этот вопрос требует скорейшего законодательного урегулирования. «В ноябре комитет провел выездное заседание в Ставропольском крае. Действительно, бизнес выражает серьезное опасение по судебным решениям, которые выносятся не в их пользу», – доложил депутат. Для ускорения процесса профильный комитет готов сам выйти с этой законодательной инициативой.

Алексей Гордеев предложил парламентариям объединить усилия и двигаться параллельно. «Давайте активно поработаем, где-то с вами встретимся, посмотрим, кто быстрее. Если вы быстрее начнете рассматривать по процедуре, то мы соответственно дадим отзыв положительный, если редакция согласованная. Если правительство - соответственно вы поддержите», – подытожил вице-премьер.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Все материалы

Интервью

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

Заместитель председателя правительства Сахалинской области

Анатолий МАКОЕДОВ

Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

Владимир ГАЛИЦЫН

Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Марикультура онлайн: как это работает

Президент компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий ХАНАШ

Президент компании Crustaceos del Sur S.A.

Виталий ХАНАШ

Там, где работает закон, бизнес защищен

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

Константин КОБЯКОВ

Ни рыбы, ни леса

Все материалы

Крупным планом

Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

Самый обычный год

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

Fishery Strategy Consulting (FSC) – первая в России консалтинговая компания, специализирующейся на рыбной отрасли

В погоне за изменчивым рынком

Все материалы

События

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.