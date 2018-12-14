14 декабря 2018 года

В прудовой аквакультуре уберут еще один барьер

Правительство и депутаты готовы урегулировать проблему с использованием для товарного рыбоводства прудов, образованных на водотоках. Позиция прокуратуры и судов потребует внесения уточнений в законодательство.

Ситуация с рыбоводными прудами, образованными гидротехническими сооружениями на землях сельхозназначения, рассматривалась на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое 12 декабря провел вице-премьер Алексей Гордеев.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, практика применения закона об аквакультуре выявила необходимость урегулировать отношения, связанные с прудовым рыбоводством на таких водных объектах.

«С учетом положений водного и земельного законодательства возникали значительные трудности при осуществлении товарной аквакультуры на поверхностных водных объектах в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или аренды физическому или юридическому лицу, и образованных на водотоках гидротехническими сооружениями», – сформулировал проблему глава ведомства.

Договоры аренды на такие земельные участки часто оспариваются органами прокуратуры и Росводресурсов, которые считают эту территорию землями водного фонда, а значит федеральной собственностью. Суды в разных регионах то выносят решения в пользу рыбоводных хозяйств, то встают на сторону надзорных органов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз уже пытался снять все разногласия – в июле 2017 г. вышли поправки в закон об аквакультуре, которые позволяли сохранить категорию земель сельхозназначения для участков, на которых расположены такие пруды, и подтверждали права собственности на них за землепользователем. Но полностью проблему они не решили.

Новый законопроект, разработанный совместно с Минприроды, должен внести изменения в Водный и Земельный кодексы. Поправки предусматривают, что аквакультурой в таких прудах можно будет заниматься на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование, выдаваемых по заявительному принципу. А после спуска воды собственник земельного участка может использовать его, например, для выращивания сельскохозяйственных культур.

«Для нас этот законопроект очень важен. На таких русловых прудах осуществляется уже достаточно длительное время товарная аквакультура. Объем производства там значительный», – отметил Илья Шестаков и попросил комиссию концептуально поддержать документ.

Позицию регулятора целиком разделяют в Ассоциации «Росрыбхоз». «Рыбоводные хозяйства активно участвовали в разработке этого проекта. На сегодняшний день, к сожалению, то, что было принято ранее, не работает», – констатировал первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский.

Представитель комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и земельным отношениям Владимир Сысоев подтвердил, что этот вопрос требует скорейшего законодательного урегулирования. «В ноябре комитет провел выездное заседание в Ставропольском крае. Действительно, бизнес выражает серьезное опасение по судебным решениям, которые выносятся не в их пользу», – доложил депутат. Для ускорения процесса профильный комитет готов сам выйти с этой законодательной инициативой.

Алексей Гордеев предложил парламентариям объединить усилия и двигаться параллельно. «Давайте активно поработаем, где-то с вами встретимся, посмотрим, кто быстрее. Если вы быстрее начнете рассматривать по процедуре, то мы соответственно дадим отзыв положительный, если редакция согласованная. Если правительство - соответственно вы поддержите», – подытожил вице-премьер.

Fishnews