13 декабря 2018 года

Отрасль просит определить налоговые координаты

Рыбная правкомиссия рассмотрела законопроект по повышению ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Налоговый вычет предлагается предоставлять за переработку, «прибрежку» и постройку судов, а также для градообразующих предприятий и колхозов.

Поправки в Налоговый кодекс стали главной темой первого заседания обновленного состава правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое 12 декабря провел вице-премьер Алексей Гордеев. Он сразу задал тон обсуждению, обратив внимание на прошедшую в СМИ информацию об избыточной зарегулированности рыбной отрасли.

«Надо понимать, что это природные ресурсы, которые являются не просто объектом для бизнеса, но еще и общественным достоянием, и во всех странах государство достаточно детально регулирует эту отрасль, – прокомментировал председатель комиссии. – Другой вопрос, что для бизнеса, конечно, нужны долгосрочные правила, понимание того, что все делается прозрачно и как минимум обеспечиваются равные условия для всех хозяйствующих субъектов».

Ставки пойдут вверх

Подготовленный Минсельхозом и Росрыболовством проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает увеличение ставок сбора за пользование ВБР, начиная с 2020 г. По словам заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, новые значения ставок по большинству объектов промысла составят 4,8% от «средней цены производителей за трехлетний период».

«Мы оставили охотоморский минтай на более высоком уровне – 5,7%. Поскольку в настоящее время ставка составляет 3500 рублей, мы считаем, снижать ее по такому ликвидному объекту было бы неправильно», – рассказал глава федерального агентства.

При этом он добавил, что для социально значимых объектов промысла предусмотрена более щадящая ставка: «Это горбуша, поскольку 90% идет на внутренний рынок, а также по сельди».

Более резкое повышение в Росрыболовстве считают нецелесообразным, поскольку оно «будет иметь достаточно сложные, пока непонятные последствия» для отрасли. Даже при нынешних значениях ставок отмена льготы, которой пользуются практически все предприятия, сразу приведет к увеличению налоговой нагрузки в шесть раз.

В ставках сбора, по мнению регулятора, также заложен механизм стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью. «Это необходимо для того, чтобы развивать нам действительно переработку, а не заниматься только поставками на экспорт и на внутренний рынок сырья», – уверен Илья Шестаков.

Льготы в виде налогового вычета в размере 85% будут применять в трех случаях. Во-первых, при производстве продукции на судах, находящихся в собственности компании либо в тайм-чартере. Во-вторых, при прибрежном рыболовстве, когда уловы поставляются на берег в живом, свежем или охлажденном виде – для дальнейшей реализации на внутреннем рынке или загрузки перерабатывающих предприятий. И в-третьих, в течение пяти лет после постройки нового судна на отечественных верфях, если речь не идет о проектах под инвестквоты.

Последнее исключение сочли несправедливым в Минвостокразвития. Замминистра Александр Крутиков предложил не лишать права на вычет новые суда, построенные под инвестквоты, напомнив, что рыбаки формировали свои инвестпрограммы, исходя из действующих ставок, и новая нагрузка можем поломать им все планы.

Однако, по расчетам Росрыболовства, в такой поправке не возникнет необходимости, поскольку в случае инвестквот предприятия смогут воспользоваться льготой за переработку на борту судна. В свою очередь Алексей Гордеев поручил отразить этот момент в документах.

Градообразующие предприятия лишат льгот через десять лет

На заседании правкомиссии Илья Шестаков проинформировал, что в вопросе о сохранении льгот по уплате ставок сбора за пользование ВБР для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, а также рыболовецких колхозов есть разные подходы. В частности, право предоставлять налоговый вычет предполагалось перенести в регионы, что встретило категорические возражения как со стороны руководства прибрежных территорий, так и рыбацкого сообщества.

После согласований с Минфином и ФНС Росрыболовство предложило сохранить льготную ставку на десять лет для юридических лиц, которые были зарегистрированы в статусе градообразующих организаций или рыболовецких колхозов до 1 января 2016 г. «После десяти лет эта льгота будет полностью отменена», – предупредил Илья Шестаков.

По словам главы Росрыболовства, новых условий для отнесения предприятий к градообразующим также не появится. «Просто мы зафиксируем список тех предприятий, которые были сформированы до 1 января 2016 года. Там есть критерии. И если они не будут эти критерии выполнять, то просто из этого перечня будут вылетать», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

Законопроект в последней редакции поддержали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, льготы для градо- и поселкообразующих организаций затронут 45 предприятий в различных регионах страны - в Архангельской и Мурманской области, Хабаровском крае, на Камчатке, в Приморье.

«С предложением предоставить эту льготу региональными соглашениями мы не соглашались, потому что по сути такая льгота бы не предоставлялась», - отметил он и обратился к регулятору с просьбой не затягивать с рассмотрением и внесением этого законопроекта в Госдуму.

«Если предполагается его вступление в силу с 1 января 2020 года, было бы важно, чтобы он уже в весеннюю сессию был внесен, чтобы бизнес понимал, что с 1 января 2020 года налоговые координаты изменятся», – подчеркнул Герман Зверев.

Антимонопольщикам предложили не увлекаться чужой работой

Особое мнение выразила Федеральная антимонопольная служба, предложив увязать размер ставок сбора со способом получения квот. Для предприятий, «которые получили квоту на конкурентной основе», а к таковой в ведомстве отнесли инвестквоты и аукционы последних лет, размер ставок повышать необязательно.

«Что касается тех квот, которые были распределены по историческому принципу, на наш взгляд, там нужно повышать ставки сбора. Причем повышать значительно», – заявил представитель ФАС. По его словам, действующие ставки сбора, даже если посчитать их в сумме за 15 лет, будут намного меньше тех сумм, которые были уплачены на крабовых аукционах в мае 2017 года. «Для того чтобы эти компании работали в равных условиях, на наш взгляд, нужно дифференцировать увеличение ставки сбора», – считают антимонопольщики.

Этот подход не нашел понимания у других участников заседания. «Последнее время ФАС, откровенно скажем, больше работает вместо Минфина – вы всё эти деньги считаете и куда-то их собрать хотите. Хотя ваша задача - обеспечить равную конкурентную среду на российском рынке и зарубежном рынке, я имею в виду развитие экспорта. Поэтому когда мы начинаем приходить к тому, что реально кто и как зарабатывает, то не стыкуются ваши данные», – отреагировал на эту инициативу Алексей Гордеев.

Он указал, что ставками нужно регулировать, прежде всего, норму прибыли по разным объектам промысла и тем самым обеспечивать равный интерес и к высоколиквидным, и к малоликвидным ВБР.

«Вот этим и лучше заниматься. А отрасль мы уже и так последние месяцы всё трясем с пониманием того, что вперед хотим взять деньги, да еще такие деньги – там сотни миллиардов рублей! Пусть бизнес спокойно работает, а мы будем действительно делать такое налогообложение, которое бы обеспечивало справедливость», – резюмировал зампред правительства.

Анна ЛИМ, Fishnews