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Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Дмитрий Озерский: Рыбаки ждали стабильности

Рыбаки откликнулись на предложение государства модернизировать исторический принцип через введение инвестквот и поддержать таким образом отечественное судостроение и береговую переработку. При этом предприятия рассчитывали на стабильность принципа доступа к остальным объемам, отмечает председатель совета директоров СЗРК Дмитрий Озерский.

Архангельский траловый флот – участник Северо-Западного рыбопромышленного консорциума – спустил на воду траулер-процессор «Баренцево море». Торжественная церемония прошла в Выборге 5 декабря. «Баренцево море» стал первым из серии четырех крупнотоннажных траулеров-процессоров, которые АТФ строит в рамках программы инвестиционных квот.

«Для нас это первый опыт в судостроении, и это первый крупнотоннажный полнокомплектный траулер-процессор, построенный в России», - рассказал председатель совета директоров СЗРК Дмитрий Озерский в интервью Fishnews.

Он отметил, что контракты на строительство серии судов на ВСЗ были заключены еще до возникновения новых рисков для рыбаков. «Головное судно было заложено 31 мая 2017 года, а риски пересмотра правил игры возникли позже, когда мы уже приступили к строительству серии судов и отказ от их строительства грозил бы большими штрафами. Но пока нам пришлось отказаться от строительства 6 – 10 краболовов на ВСЗ и двух береговых перерабатывающих заводов в Мурманске и Архангельске, которые также были нами запланированы. Мы просто поверили государству, объявившему правила игры», - прокомментировал представитель консорциума.

Было принято решение о введении 20% инвестквот и стабильности принципов распределения оставшихся 80% объемов на следующий 15-летний период закрепления прав на добычу.

«Далее инвестиционные квоты почему-то стали называть квотами государственной поддержки рыбаков. Удивительно, но Росрыболовству, кажется, удалось убедить в такой формулировке не только правительство, но даже и самих рыбопромышленников. Однако как можно называть введение инвестиционных квот поддержкой рыбаков, если у нескольких сотен добросовестных пользователей изымают 20% объемов ресурсов и отдают их тем единицам, кто имеет финансовые возможности и считает для себя целесообразным построить заявленные инвестиционные объекты – определенные типы судов на российских верфях или береговую переработку? То есть в основном крупным и крупнейшим компаниям. Для большинства же мелких и средних компаний это просто изъятие 20% ресурсов», - обратил внимание председатель совета директоров СЗРК.

Инвестиционные квоты по определению являются господдержкой отечественного судостроения и береговой переработки, подчеркнул он.

«Рыбаки восприняли введение инвестиционных квот как плату за стабильность закрепления прав на вылов остающихся в рамках исторического принципа 80% ВБР как минимум на следующий 15-летний период с 2019 по 2033 годы. Но теперь и устойчивость этой конструкции ставится под сомнение. Говорится, что по каким-то видам водных биоресурсов исторический принцип будет соблюден, а по каким-то – нет. Говорят, что помимо инвестиционных квот будет введен новый вид квот – аукционные. Тут уже возникают вопросы к государству как гаранту стабильности», - считает Дмитрий Озерский.

«Объем инвестиционных квот для таких судов, как строим мы и наши коллеги, весьма невелик: получим в лучшем случае 2,5 тыс. тонн трески и пикши на каждое судно. Фактически, построив эти суда и получив на них инвестквоты, мы лишь восстановим те объемы, которые у нас, как у крупного держателя квот, будут изъяты. А для полноценной загрузки требуется минимум 15-20 тыс. тонн на каждое из четырех судов в год. Поэтому без остающихся 80% квот по историческому принципу, которые нам гарантировало государство и по которым, кстати, с нами уже перезаключены договоры на новый период закрепления с 2019 по 2033 годы, новые суда ресурсом не обеспечить», - подчеркнул председатель совета директоров СЗРК.

Он выразил надежду, что таких радикальных изменений законодательства, как предложены по аукционам, не произойдет и построенные инвестиционные объекты будут обеспечены ресурсом так, как пообещало государство, – «то есть с учетом сохранения модернизированного исторического принципа, в том числе и по крабам». «Ведь, затевая такие крупные инвестиционные проекты, мы ориентировались прежде всего на доходы от краболовного сегмента нашего бизнеса, а доли наших краболовных компаний являются обеспечением наших кредитов, так как банки именно такие залоги рассматривали как надежные», - подчеркнул Дмитрий Озерский.

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НазадМетки: мурманскправительстворосрыболовствосудостроение
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