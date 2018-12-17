17 декабря 2018 года

Рыбоводы снова могут ввозить икру беспошлинно

Коллегия Евразийской экономической комиссии повторно на три года обнулила таможенную пошлину на ввоз в ЕАЭС отдельных видов оплодотворенной икры.

Беспошлинный ввоз будет действовать до 28 февраля 2022 г. включительно. До решения коллегии ставка составляла 8% от таможенной стоимости товара. Решение принято по оплодотворенной икре, классифицируемой товарным кодом 0511 91 901 9 ТН ВЭД ЕАЭС («прочая») и не распространяется на икру осетровых видов (код 0511 91 901 1).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, снижение ставок ввозных таможенных пошлин укрепит конкурентоспособность предприятий рыбоводческой отрасли Союза, будет способствовать ее дальнейшему развитию.

Напомним, что подобное решение уже принималось в 2015 г. – тоже на три года, до 30 апреля 2018 г. Тогда под беспошлинный ввоз попала не только оплодотворенная икра, но и мальки лосося.

Fishnews