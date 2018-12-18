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Производство филе минтая. Фото РРПК

АСРФ предлагает расширить применение вычетов по сбору для рыбаков

Право на получение вычета при уплате сбора за пользование водными биоресурсами должны иметь все организации, результатом деятельности которых является получение рыбопродукции высокой степени переработки из собственных уловов, считают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

На последнем заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса обсудили подготовку изменений Налогового кодекса. На фоне повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами предлагается предоставлять налоговый вычет. Согласно законопроекту, предложенному для обсуждения, вычеты предложено предоставлять в трех случаях. Это прибрежное рыболовство, производство на судах продукции из специального перечня, использование на промысле новых судов. Последний случай при этом не распространяется на флот по программе инвестиционных квот.

При разработке проекта упущены некоторые категории пользователей, полагают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). По словам председателя совета ассоциации Юрия Алексеева, береговые производства, которые также осуществляют глубокую переработку и имеют в распоряжении квоту (например инвестиционную) на добычу ВБР, а также обязательства по ее освоению, вполне могли бы претендовать на налоговый вычет.

«Предприятия такого типа, к примеру, строятся в Приморском крае, – рассказал Fishnews представитель АСРФ. – Но с такими производствами связана еще одна особенность. Поскольку размер инвестиционных квот для них составляет не более 20% от реальной потребности в сырье, недостающий объем такие предприятия вынуждены будут привлекать со стороны. При этом, учитывая значительную удаленность районов промысла от места расположения предприятий, сырье должно быть предварительно замороженным».

С учетом этого возможность воспользоваться налоговым вычетом должны быть и у тех пользователей квот, которые не имеют собственных мощностей для переработки уловов, но готовы сдавать сырье на береговые предприятия для выпуска продукции глубокой степени переработки на давальческой основе, отметил Юрий Алексеев.

«Такая мера создаст условия для полной загрузки берега и увеличит глубину переработки уловов. Кроме того, она будет стимулировать пользователей, специализирующихся сейчас на поставках замороженного сырья для переработки в Китай, доставлять уловы на отечественные заводы и производить на них продукцию высокой степени переработки», – рассказал председатель совета ассоциации.

Свое предложение объединение судовладельцев направило в Минсельхоз. Ассоциация предлагает включить в список предприятий, имеющих право на получение вычета при уплате сбора за пользование ВБР, все организации, результатом деятельности которых является получение рыбной продукции высокой степени переработки из собственных уловов, без деления таких пользователей по категории производителя и по способу получения конечной продукции.

Fishnews
НазадМетки: китайправительственная комиссия
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