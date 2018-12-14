14 декабря 2018 года

РРПК собирается открыть новую страницу в береговой переработке

«Русская рыбопромышленная компания» приступает к строительству рыбоперерабатывающего завода в Приморском крае. Проект реализуется в рамках территории опережающего развития.

Торжественная закладка капсулы времени под строительство нового завода прошла 14 декабря в Надеждинском районе Приморья. Проект реализует «Русский минтай» – совместное предприятие «Русской рыбопромышленной компании» и «ДВ Инвест».

Развивать производство планируется в два этапа. Первая очередь завода мощностью более 100 тонн готовой продукции из минтая в сутки будет запущена не позже сентября 2021 г., обещают в РРПК. Затем планируется расширить производство за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению».

«Сегодняшнее событие означает завершение подготовительного этапа и полную готовность к началу строительных работ», – заявил на церемонии закладки капсулы генеральный директор компании «Русский минтай» Иван Осадчий. Новый завод он назвал очередным вкладом РРПК в экономику края и развитие отрасли.

Основным сырьем для предприятия будет минтай морской заморозки. Завод также сможет перерабатывать минтай берегового лова, для производства продукции однократной заморозки. А также другие виды рыб.

РРПК уже не раз заявляла, что нацелена на продвижение готовой продукции из минтая, в том числе на внутреннем рынке. Предприятие, которое появится в Приморье, для «Русской рыбопромышленной компании» – большой шаг навстречу российскому потребителю», – подчеркнул Иван Осадчий.

Компания участвует в программе инвестиционных квот. После ввода завода в эксплуатацию «Русский минтай» рассчитывает получить доли квот добычи минтая и тихоокеанской сельди в основных районах промысла Дальневосточного бассейна – порядка 14,5 тыс. тонн.

Проект отметил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Приветственный адрес от главы ФАР зачитал руководитель Приморского теруправления Андрей Гинкель. «В этом году началась реализация масштабной программы модернизации рыбной отрасли с помощью квот на инвестиционные цели. Уже подписаны контракты на строительство более 20 рыбоперерабатывающих фабрик на Севере и Дальнем Востоке, а также 33 рыбодобывающих судов. И отрадно отметить, что «Русская рыбопромышленная компания» также приступила к строительству траулеров на отечественных верфях», – заявили в Росрыболовстве.

«Вы идете по непростому, но верному пути: устраиваете производство рыбной продукции полного цикла, начиная с моря и заканчивая прилавком магазина», – обратился Илья Шестаков к РРПК.

Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин выразил надежду, что на предприятии будет работать больше молодежи и оно внесет свой вклад в развитие глубокой переработки в России.

И.о. директора департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития Светлана Утяшева отметила, что проект компании отвечает всем современным вызовам экономики. Производство получит льготы и поддержку в рамках ТОР «Надеждинская» и государственно-частного партнерства, пообещала представитель министерства.

Ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов рассказал о сырьевом обеспечении проекта. «Напомню, что, кроме квоты, которую получит сам завод, у нас есть действующая квота в периметре компании, плюс появится дополнительная инвестквота на новые суда. Не думаю, что мы столкнемся с дефицитом сырья для работы наших судов, для выполнения обязательств перед нашими клиентами, и в том числе для загрузки обоих заводов», – сообщил генеральный директор РРПК. Второй проект компании под инвестиционные квоты в сфере береговой переработки – завод в Мурманской области.

Fishnews