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Брифинг заместителя министра сельского хозяйства – Руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА. Фото пресс-службы ведомства

Иваси и скумбрия подстрахуют сырьевую базу

Растущие уловы пелагических видов, таких как скумбрия и сардина-иваси, на Дальнем Востоке в ближайшие годы могут стать серьезным резервом для российских рыбаков, особенно на фоне возможного снижения ОДУ минтая.

Росрыболовство рассчитывает в этом году преодолеть барьер в 5 млн тонн по вылову, сообщает корреспондент Fishnews. «Текущие итоги пока положительные, на 6% растем в сравнении с предыдущим годом», - заявил на брифинге руководитель ведомства Илья Шестаков, отметив, что по прогнозам к концу года рыбаки могут освоить 5,05 млн тонн водных биоресурсов. «Это будет рекорд с 1992 года, когда мы ловили 5,6 млн тонн», - добавил он.

Помимо рекордной за всю историю наблюдений лососевой путины глава федерального агентства обратил внимание на результаты дальневосточных предприятий на промысле пелагических видов рыб.

«Если раньше мы их называли перспективными объектами промысла - это скумбрия, сардина-иваси и сайра, то сейчас это уже просто пелагика, потому что в этом году мы добыли 150 тыс. тонн. Этот показатель практически в два раза выше, чем было добыто в прошлом году», - подчеркнул Илья Шестаков.

По его словам, в текущем году предприятия значительно нарастили количество флота на добыче этих видов, подготовили перерабатывающие мощности. «Проблем у рыбаков с реализации данной продукции нет, она пользуется спросом», - констатировал руководитель Росрыболовства.

Он выразил надежду, что рост уловов продолжится. «Мы оцениваем потенциал в ближайшие три-пять лет в миллион тонн возможного вылова этих объектов. Это действительно серьезный показатель для нас. При возможных снижениях объемов вылова минтая и его запасов эти виды водных биологических ресурсов позволят поддержать нашу ресурсную базу», - заверил Илья Шестаков.

Пока же уверенная динамика вылова, по мнению регулятора, не дает предпосылок для предновогоднего скачка цен на рыбопродукцию на внутреннем рынке. «Путина хорошая, она дает нам все надежды говорить, что цены будут стабильными», - отметил глава рыбного ведомства.

Зато, по его словам, заметно выросли по стоимости экспортные поставки. Кроме того, наблюдается положительная динамика по экспорту переработанной продукции. «Мы постепенно идем, год за годом уходим от сырьевой направленности, снижаем ее во всяком случае. Хотя в абсолютных цифрах это еще много, порядка 85% - это сырье, но доля филе за этот год увеличилась на 25%, это хороший показатель», - заключил Илья Шестаков.

Fishnews
НазадМетки: ОДУдальний востокросрыболовство
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