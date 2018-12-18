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Выборка улова на НИСе

За крабами пойдут на север, за крилем - на юг

Программа ресурсных исследований в 2019 г. охватит районы от арктических морей до Антарктики. А еще через год Росрыболовство намерено начать строительство серии среднетоннажных научно-исследовательских судов - на замену нынешнего флота.

В бюджете на будущий год предусмотрено достаточное финансирование для выполнения экспедиций по всем традиционным направлениям, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«У нас в следующем году достаточно хороший запас по финансовым ресурсам на научные исследования. Мы проведем все съемки, связанные и с минтаем, и с сельдью, и с лососями - там даже запланировано гораздо больше авиационных облетов для того чтобы следить за состоянием нерестилищ и скатов», - рассказал он корреспонденту Fishnews.

Кроме того, у научных институтов запланирован целый ряд рейсов в те районы, которые уже давно не изучались. «У нас будет исследование арктической зоны, причем это будет полное исследование, - сообщил глава рыбного ведомства. - В том числе мы хотим посмотреть состояние запасов краба в Карском море, потому что есть данные о том, что там уже запас, который можно вводить в промысел. А это дополнительные аукционы, это дополнительные доходы в федеральный бюджет».

На конец 2019 г. намечен старт экспедиционных исследований в Антарктике. По словам Ильи Шестакова, для этого на НИС «Атлантида» уже ведутся мероприятия по ремонту и подготовке.

«Исследования, которые мы будем в 2019-2020 гг. проводить, - это исследования запасов криля, - добавил руководитель федерального агентства. - У нас есть рыбаки, которые хотят участвовать в добыче криля. Это на самом деле очень интересный объект, сложный с точки зрения первичной экономики, но очень интересный с точки зрения его дальнейшей глубокой переработки и возможности даже поставок в отрасль фармакологии».

Еще одна масштабная экспедиция будет организована в рамках Года лосося, анонсированного на втором Международном рыбопромышленном форуме. «Это совместная съемка с Канадой, США и Японией по изучению состояния запасов и миграции лососевых видов рыб», - отметил Илья Шестаков.

Расширение географии экспедиций обостряет вопрос с обновлением научно-исследовательских судов. По информации Росрыболовства, в этом году должна завершиться разработка проекта крупнотоннажного НИС, но этим дело не ограничится.

«Для нас важны еще и среднетоннажные суда. Мы планируем в 2019 г. определиться с проектом этого среднетоннажного судна и с 2020 г. начать строительство до семи научно-исследовательских судов», - уточнил Илья Шестаков. По его словам, эта программа будет рассчитана на три-четыре года.

Fishnews
НазадМетки: канадакраблососьминтайросрыболовствосшаяпония
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