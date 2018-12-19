19 декабря 2018 года

Кубанский лиман проверяют на пригодность под «огороды»

Сотрудники Азовского НИИ рыбного хозяйства обследовали Кизилташский лиман в Краснодарском крае. Ученые оценят пригодность акватории для выращивания мидий, устриц и других морских гидробионтов.

Перспективный для марикультуры водный объект обследовали впервые за многие годы, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Участники экспедиции взяли пробы для оценки состояния фито- и зоопланктона, донных животных, биопродукционного потенциала лимана. Специалисты определили виды аборигенных гидробионтов: моллюсков, ракообразных, рыб.

Кроме того, ученые провели работы по определению сезонных абиотических изменений температуры воды и воздуха, солености и содержания кислорода в воде, водородного показателя (pH), прозрачности воды, глубин. Также сотрудники института исследовали характер распределения грунтов и проверили наличие загрязнений.

На основе полученной информации АзНИИРХ подготовит перечень объектов аквакультуры, рекомендуемых для разведения в Кизилташском лимане. Кроме того, ученые дадут рекомендации по технологии и типам конструкций для выращивания двустворчатых моллюсков, перспективных рыб и ракообразных.

Fishnews