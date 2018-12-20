20 декабря 2018 года

Сенаторы решат судьбу закона о любительской рыбалке

Совет Федерации планирует рассмотреть резонансный закон о любительской рыбалке 21 декабря. Перед этим документ обсудит профильный комитет СФ.

Закон «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Госдума приняла 12 декабря, работа над документом велась несколько лет. Предполагается, что закон пойдет на пользу регулированию любительской рыбалки, которой увлекаются миллионы россиян.

20 декабря законодательные изменения предполагает обсудить ответственный комитет Совета Федерации – по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Рассмотрение на заседании СФ запланировано 21 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Закон устанавливает понятие любительской рыбалки. Регулироваться она по-прежнему будет правилами рыболовства для рыбохозяйственных бассейнов. В то же время в законе есть отдельная статья, посвященная ограничениям. Сетные орудия добычи можно будет применять только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, причем потребуется учет и обязательная поштучная маркировка таких орудий лова.

Предусматривается, что участки для организации любительского лова можно будет оставить в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Перечень таких районов определит Правительство РФ по представлению глав регионов, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. Лов на участках должен будет осуществляться по путевкам, при этом в законе предполагается закрепить создание инфраструктуры для организации рыбалки.

Предполагается, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 г. Исключение – пункт о переоформлении договоров закрепления рыбопромысловых участков для организации любительской рыбалки на рыболовные, он начнет действовать с 1 января 2019 г.

Как отреагировали на закон о любительской рыбалке на тематических форумах, можно прочитать в материале Fishnews.

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