14 декабря 2018 года

Что увидели в новом законе рыбаки-любители

Новость о принятии закона о любительской рыбалке всколыхнула интернет-сообщество. Судя по форумам, большинство осталось недовольно – даже те, кто не читал итоговый документ. Среди минусов видят введение суточных норм и отказ от организованной рыбалки.

Напомним, что после принятия в первом чтении в 2013 г. законопроект о любительском рыболовстве претерпел серьезные изменения и второе чтение прошел лишь через пять лет. Окончательное одобрение депутатов документ получил 12 декабря 2018 г.

С текстом закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно ознакомиться на сайте Госдумы. Теперь документ должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента.

По словам председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, закон «учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в нашей стране насчитывается более 20 миллионов». Вместе с тем настроения на форумных ветках, где обсуждается принятие закона и тематические публикации СМИ, далеки от радужных, отмечает корреспондент Fishnews.

Куда ж без эхолота

Если сразу отмести большую часть комментариев о властях и экономической ситуации в стране, то из оставшихся высказываний вырисовывается следующая картина: для большинства простых граждан закон оказался либо слишком сложным, либо «пустым». Многие форумчане сетуют на то, что новым документом «фактически вводится запрет на бесплатное любительской рыболовство», а основную «угрозу» рыболовам-любителям несет аквакультура, из-за которой теперь «просто не останется свободных мест». Кто-то и вовсе углядел в законе запрет неких «эхолотов при подводной охоте», причем почему-то в ночное время.

«Все просто. По новому закону каждый рыбак должен будет купить «билет рыбака». Без него ловить рыбу будет нельзя даже малолетним», – делится выводами один из читателей интернет-новостей. «Ограничения вводятся на участках, отданных государством под товарную аквакультуру… А отданы были почти все мало-мальски значимые водоемы. По сути, рыбалка разрешена, а рыбачить негде», – полагает, что нашел «корень зла», другой форумчанин.

Еще один страх для любителей – суточные нормы вылова. Это понятие прописано в новом законе, хотя сами нормы вводились в течение года изменениями в бассейновые правила рыболовства для всех регионов страны. Кто-то переживает, что от больших штрафов за несоблюдение промыслового размера или объемов суточного вылова в первую очередь пострадают старики и дети в глубинке, которым придется «ответить за каждого сопливого подлещика». Дальневосточники оценили ситуацию, исходя из своих реалий: «За именное разрешение налог 200 рублей, за кету ставка сбора 80 рублей за штуку, горбуша – 35, сима – 90, кижуч – 150, за крабов – 200. Это только налог. Читала по диагонали: теперь крабов у нас вообще без лицензий ловить, получается, нельзя? Кроме того, с лета уже действуют суточные нормы вылова для любителей. А так да-а, свободно и бесплатно», – заключает одна из участниц обсуждения.

Обходными путями

Кто-то заранее пытается выяснить, сможет ли инспектор рыбоохраны установить размер пойманной рыбины по «филе и фаршу», заготовленным прямо на берегу, и будет ли считаться уловом живая рыба в речном садке.

Справедливости ради, стоит отметить, что на специализированных форумах вопросы «что делать и как обходить», как правило, не встречают поддержки среди любителей рыбалки и организаторов мест отдыха с удочкой. Хотя становится ясно, что таких «рыбаков-заготовщиков», которые за счет уловов стараются «отбить» стоимость поездки на рыбалку, на самом деле очень и очень много. Инспекторов же на всех не хватает. «Инспектора может быть и видят что-то. Но инспекторов никто не видит. Вот вы за год сколько раз инспектора встречали?» – поинтересовался у коллег-рыболовов один из форумчан. «Ни разу не видел ни одного представителя власти. Весь Дон – в сетях. Очередная бумажка, в условиях фактического безвластия в нашей области. Говорят, в Ростовской области навели порядок. Хочется верить, что не везде так, как у нас», – делится наблюдениями другой любитель.

«Самое интересное, что люди, которые 5-7 лет назад увозили мешками чехонь с Дона, первыми сокрушаются, что теперь ловят по 2-3 хвоста в день. И даже не понимают, что такими объемами ловили не они одни, а сотни таких же заготовщиков по всей длине Дона в единицу времени. Рыба – это не грибы, которые потом на том же месте из грибницы сами вырастают. Ее надо беречь, чтобы река вас всегда радовала хорошими уловами», – замечает по этому поводу другой рыболов.

Что останется после РПУ?

Немало представителей рыболовного сообщества отмечает, что большим минусом принятого закона как раз и станет отказ от организованной рыбалки на участках на большей территории страны. Как ранее прокомментировал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, новый закон практически полностью устраняет любительский лов на участках. Предусматривается, что участки для организации любительской рыбалки могут остаться в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Причем речь идет только о вылове ценных видов водных биоресурсов. В остальных случаях договоры будут действовать до конца 2020 г.

«Отлично, теперь, после закрытия платных водоемов, например в Подмосковье, все эти водоемы тут же выгребут сетями особо голодающие местные жители, – делает вывод читатель одного из интернет-изданий. – Также все берега и сам водоем будут опять загажены бытовым мусором – это легко увидеть сейчас на «бесплатниках». Можно смело забыть про трофейную рыбалку и ловлю таких видов рыб, как осетровые, коих сейчас привозят и запускают в платные водоемы! Просто 5 баллов, озаботились о народе! С «браками» лучше боритесь!».

«Закон ни о чем, абсолютная пустышка. Ради одного пункта, прекращающего через 2 года работу РПУ, мучились 6 лет. Все остальное – тематика правил рыболовства. Закон о любительском рыболовстве, а о рыболове-любителе ни слова. Ни прав, ни обязанностей, – считает участник дискуссии на одном из крупных форумов рыбаков-любителей. – Единственная печаль: даже не представляю, как я это переживу в прямом и переносном смысле, когда через два года от моих трудов ничего не останется. Наверное, даже стыдно будет поехать на водоем, которому отдал 15 лет жизни».

Получится ли без сетей?

Однако отыскались в новом законе и свои плюсы. Положительным моментом представители рыболовного сообщества назвали особые условия по использованию сетей. Напомним, что с применением сетных орудий лова добыча ВБР в рамках любительского рыболовства разрешается лишь в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенные правилами рыболовства периоды и исключительно после учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий лова. «Вводится запрет на свободную реализацию сетей. Это плюс, только сильно запоздалая мера, – заметил участник одного из дальневосточных форумов. – Сейчас все просто будут их закупать по дешевке на «Али».

Что же на практике поменяется со вступлением в силу нового закона, как обычно покажет время. Вероятно, многие из россиян разницы не почувствуют, остальным – поможет чувство юмора: «Подведем итоги. МРОТ подняли на 200 рублей, рыбу ловить разрешили: 5 кг в день хватит, чтобы не сдохнуть с голоду самому и семье; ягоды в лесу собирать разрешили, грибы тоже, также разрешили собирать валежник. Ну что могу сказать: очень полезные законы, многим позволят выжить, в случае если им в жизни не свезет так, как депутатам», – прокомментировал последние новинки законодательства читатель одного из федеральных изданий.

Наталья СЫЧЕВА, Fishnews