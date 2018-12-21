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Подъем убитого кита на борт японского судна. Фото Джереми Саттон-Хибберт (The Guardian)

Китобойные планы Японии взволновали общественность

Япония собирается выйти из состава Международной китобойной комиссии и возобновить коммерческий промысел этих животных, сообщают СМИ. Ожидают, что окончательное решение будет принято до конца года.

Власти Японии рассматривают возможность возобновления коммерческого промысла китов в своей исключительной экономической зоне и ближайших морях, пишет информагентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве. По данным СМИ, это разрешение не планируется распространять на воды Атлантического океана, где японские суда ведут китобойный промысел в так называемых «научных» целях.

Чтобы официально выйти из состава МКК в 2019 г., Японии необходимо официально уведомить об этом комиссию до 1 января наступающего года, сообщает корреспондент Fishnews.

Такое решение стало результатом длительной полемики между сторонниками и противниками китобойного промысла среди членов МКК. В сентябре Страна восходящего солнца пыталась пролоббировать возврат к добыче китов, но потерпела неудачу. После этого заместитель министра по вопросам рыболовства Масааки Таниай пригрозил, что Япония покинет комиссию, если не будет достигнут прогресс в вопросе возобновления промысла.

Kyodo ставит под вопрос разумность такого шага, обращая внимание, что Япония является членом Конвенции ООН по морскому праву. Она призывает к устойчивому использованию и сохранению морских ресурсов через участие в международных организациях.

По информации издания, сведения о предполагаемом выходе уже вызвали волну возмущения у экологов. Гринпис, к примеру, призвал японское правительство пересмотреть решение, назвав его «серьезной ошибкой».

Прокомментировали сообщение и некоторые официальные лица других государств. Министр окружающей среды Австралии Мелисса Прайс заявила, что ее страна «решительно выступает» за сохранение членства Японии в МКК. Однако при этом чиновница отметила, что «решение о выходе является делом Японии», пишет портал Western Advocate.

Токио же опровергает сообщения о выходе страны из комиссии. «Официальная позиция о том, что мы хотим возобновить коммерческий китобойный промысел в кратчайшие сроки, не изменилась. Но сообщения о том, что мы покинем МКК - неверны», - заявил представитель японского Агентства по рыболовству в интервью Guardian.

Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission, IWC, МКК) была учреждена в декабре 1946 г. В 1982 г. она приняла решение о введении моратория на коммерческий китобойный промысел любых видов, начиная с 1985/86 г. Запрет не затрагивает аборигенную добычу китов коренным населением Чукотки, Гренландии, Аляски, Сент-Винсента и Гренадин.

Япония официально прекратила промысел в 1988 финансовом году, однако продолжает добычу китов в «научных целях».

Fishnews
НазадМетки: правительствояпония
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