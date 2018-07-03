03 июля 2018 года

Япония хочет возобновить промысел китов

На заседании Международной китобойной комиссии в сентябре Япония предложит возобновить коммерческий промысел некоторых китообразных. По информации СМИ, страна рассчитывает открыть добычу видов, популяции которых достаточно велики, например, минке.

Такой план правительству предложила правящая Либерально-демократическая партия. Ряд ее членов – чиновников и законодателей – заявляют, что Японии стоит и вовсе выйти из состава Международной китобойной комиссии, пишет The Japan Times. Утверждают, что МКК якобы не справляется со своими полномочиями и лишь сеет раздор.

Заседание Международной китобойной комиссии пройдет с 10 по 14 сентября в Бразилии под председательством представителя японского правительства. Токио намерен предложить пакет инициатив, в том числе призыв упростить правила МКК по принятию решений. Это тактическая мера, призванная добиться расположения членов комиссии, выступающих против промысла китов.

Сейчас для установления квоты на промысел китов или его разрешения необходимо получить ¾ голосов членов комиссии. По информации The Mainichi, японцы предложат снизить это количество до простого большинства.

В то же время членам МКК, выступающим против добычи китов, будет легче вводить новые запреты, отмечает издание. По данным японской прессы, из 88 членов комиссии 40 поддерживают такой промысел, а оставшиеся 48 – нет.

Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission, IWC, МКК) была учреждена в декабре 1946 г. В 1982 г. она приняла решение о введении моратория на коммерческий китобойный промысел любых видов, начиная с 1985/86 г., сообщает корреспондент Fishnews. Запрет не затрагивает аборигенную добычу китов коренным населением Чукотки, Гренландии, Аляски, Сент-Винсента и Гренадин.

Япония официально прекратила промысел в 1988 финансовом году, однако продолжает добычу китов в «научных целях».

Fishnews