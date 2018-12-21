21 декабря 2018 года

Рыбакам обещают оперативно выдать промысловые билеты

Приморское теруправление Росрыболовства полностью готово к выдаче разрешений для промысла в 2019 г., заявил руководитель ТУ Андрей Гинкель. На новогодние праздники будут организованы дежурства, чтобы обеспечить получение промысловых билетов и сертификатов происхождения продукции.

Как ранее сообщили в Росрыболовстве, приказ о распределении квот по пользователям водных биоресурсов на 2019 г. выйдет 24 декабря. Выдача необходимых документов рыбакам в преддверии нового промыслового сезона – приоритет, подчеркнул замминистра сельского хозяйства – глава Федерального агентства по рыболовства Илья Шестаков.

Приморское территориальное управление полностью готово к оформлению разрешений, сообщил Fishnews руководитель ТУ Андрей Гинкель. «Планируем, что в течение двух суток, по крайней мере, те пользователи, которые находятся в море и планируют приступить к промыслу с 1 января, будут обеспечены разрешениями и всей документацией в полном объеме», – пообещал он.

Также в теруправлении будут организованы дополнительные дежурства на новогодние праздники, чтобы обеспечить выдачу разрешений на вылов и оформление сертификатов происхождения продукции.

Fishnews

