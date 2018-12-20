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Зимний промысел минтая в Охотском море. Фото пресс-службы Росрыболовства

Росрыболовство сообщило о сроках выхода приказа по распределению квот

Приказ Росрыболовства о распределении квот по пользователям выйдет 24 декабря, рассказали в федеральном агентстве. Для оперативной выдачи разрешений на вылов будут организованы дежурства сотрудников теруправлений.

Подготовку к новому промысловому сезону обсудили на оперативном совещании, которое 19 декабря провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Рассматривались в том числе и вопросы, связанные с изменениями законодательства, которые вступают в силу с 1 января 2019 г.

Начальник управления организации рыболовства Андрей Космин доложил, что приказ Росрыболовства о распределении квот по пользователям водных биоресурсов выйдет 24 декабря. Территориальные управления агентства формируют графики дежурств сотрудников на период новогодних праздников и выходных дней для обеспечения оперативной выдачи пользователям разрешений на промысел.

«Илья Шестаков подчеркнул, что выдача необходимых документов рыбакам в преддверии нового промыслового сезона – приоритет, и Росрыболовство будет держать ситуацию на контроле», - рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Напомним, что общий допустимый улов (ОДУ) на 2019 г. утвержден приказом Минсельхоза от 9 ноября 2018 г. № 516. Представители рыбной промышленности ранее выражали обеспокоенность по поводу выхода документа о распределении квот по пользователям.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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