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Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

Рыбный день по-астрахански

Сегодня Астраханская область не испытывает дефицита осетрины благодаря рыбоводным предприятиям. Развиваться им помогает кластер, в который входят уже 46 участников.

То, что Астрахань – истинно рыбный край, становится понятно уже в зале прилета местного аэропорта – по рекламным плакатам и ассортименту сувенирных магазинчиков. Главный символ рыбного богатства – осетр – и в городе встречается буквально на каждом шагу: от витрин и указателей до световых инсталляций.

В специализированных магазинах и даже на городском рынке от обилия деликатесов из царь-рыбы глаза разбегаются – вяленые, холодного и горячего копчения, в виде разнообразной нарезки, филе, стейков, балыков, консервов – и, разумеется, непременная икра всех сортов. Даже не скажешь, что промышленный вылов осетровых на Каспии закрыт уже несколько лет.

Отсутствие дефицита осетрины на прилавках – прямая заслуга местных рыбоводных предприятий. В 2014 г. многие из них вошли в состав кластера «Аквакультура и рыбное хозяйство Астраханской области».

«Это первый рыбный кластер в России, в этом году ему исполнилось пять лет, – говорит президент Ассоциации «Астраханьрыбхоз», управляющей компании кластера, Елена Чертова. – Сначала у нас была только аквакультура, но постепенно кластер прирастал новыми участниками, принял добытчиков и переработчиков. На сегодняшний день он включает уже 46 предприятий и организаций».

По данным областного правительства, только за прошлый год астраханские рыбоводы вырастили 21 тыс. тонн товарной рыбы. Визитной карточкой отрасли, разумеется, остаются осетровые: их доля в общем объеме производства – уже около 1000 тонн плюс 12 тонн пищевой икры. Именно реликтовая рыба наряду с черной икрой – самый желанный сувенир из Астрахани в глазах любого туриста.

Последние годы наибольшие темпы роста в области демонстрирует индустриальное осетроводство. Садки одного из лидеров этого направления, «Астраханской рыбоводной компании «Белуга», установлены в шлюзе вододелителя на Волге, неподалеку от города Нариманов. Численность уникального осетрового стада, которое выращивают в проточной воде, составляет более 350 тонн.

«Это самки, которых отсадили уже на рыбоводный сезон 2019 года. Он начнется ранней весной, – рассказывает заместитель директора по рыбоводству Олеся Сергеева, наблюдая за силуэтами огромных рыб, время от времени показывающихся у поверхности темной воды. – От этих рыбин мы получаем оплодотворенную икру. Это элитные особи, которые отбираются по всем интерьерно-экстерьерным признакам. В осетровом стаде у нас только чистые виды – белуга, русский осетр, шип, стерлядь».

Но не осетром единым богата астраханская земля. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в гастроном «Михайловский», в витринах которого десятки вариантов продукции из карпа, толстолобика и амура сразу дают понять, чья это территория. В отличие от сетевых супермаркетов здесь не найти стандартного аквариума с сонными рыбинами, зато на выбор охлажденной, уже очищенной от чешуи, разделанной и нарезанной рыбы и фирменных полуфабрикатов покупателям жаловаться не приходиться.

Секция кулинарии – так просто мечта для рыбных гурманов: знаменитые астраханские пироги с рыбной начинкой, уха и другие супы, салаты с рыбой, пельмени из осетрины, карпа и толстолобика, котлеты из судака на пару, соленая сельдь, копченые лещи и сомики, хе из щуки. В наличии даже рыбная колбаса – для тех, кто совсем не желает отделять полезное от приятного.

Сырье для рыбоперерабатывающего цеха «Наша кухня», который обеспечивает продукцией три магазина в Астрахани, поступает с хозяйства «Наш огород» в Камызякском районе. «Зачем держать живую рыбу? – искренне удивляется руководитель этих предприятий Михаил Дербасов. – Мы рыбу с чешуей непотрошеную практически не продаем. Можем выложить пару штук, но обычно ее не покупают, берут именно разделку. Вот вам охота рыбу целиком дома чистить и потрошить? Живая рыба не нужна никому, когда есть свежая разделанная».

По словам Елены Чертовой, развитие глубокой переработки, когда добавочная стоимость будет оставаться в регионе, – крайне важное направление деятельности для повышения конкурентоспособности предприятий – участников кластера. Это не только дополнительный заработок, но и решение проблемы со сбытом живой рыбы, которая обостряется с каждым годом.

Однако диверсификация производства – дело затратное. И здесь на помощь рыбоводам приходит кластер, информируя их о федеральных и региональных программах поддержки сельхозтоваропроизводителей, возможности получения кредитов по льготным процентным ставкам, грантах для малого и среднего бизнеса и помогая им участвовать в этих проектах.

«Кластер – это инструмент, который открывает нам новые горизонты, – убеждена Елена Чертова. – Наша общая цель – это увеличение объемов и формирование замкнутой цепочки производства, чтобы наши компании были эффективными и прибыльными».

Полный репортаж читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр
  • От обилия деликатесов из царь-рыбы глаза разбегаются
  • Осетровые садки
  • Упакованные в фирменные коробки и тубусы наборы рыбной продукции можно встретить за много тысяч километров от Астрахани
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    НазадМетки: аквакультураикракластеросетровыхправительство
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