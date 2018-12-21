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От вырубки нерестоохранных полос леса пострадают и рыбаки, заявляют в WWF России. Фото Константина Кобякова

На «лесные» поправки пожаловались президенту

Закон о защитных лесах позволяет сохранить площадь нерестоохранных полос и создает прозрачный механизм для ее увеличения, заявили в Минприроды. WWF России уверен в обратном, организация просит главу государства и Совфед вернуть документ на доработку.

Поправки в Лесной кодекс Госдума приняла в третьем чтении 19 декабря, документ направлен в Совет Федерации. Закон устанавливает 5 категорий защитных лесов: расположенные на ООПТ; расположенные в водоохранных зонах, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и городские леса.

К ценным лесам отнесены нерестоохранные полосы - «леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Это определение содержит признаки, исключающие произвольное уменьшение площади таких лесов или либерализацию их правового режима, отмечается в пресс-релизе Минприроды.

«Реализация подобного подхода позволяет не только сохранить площадь таких лесов (в настоящее время она составляет 54 902 тыс. га, из которых покрыты лесом 40 290 тыс. га), но и создает прозрачный механизм ее увеличения с использованием правового регулирования законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов», – сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Однако WWF России считает, что принятый депутатами закон ставит под угрозу будущее 50 млн га лесов и ценных видов рыб. Природоохранная организация направила официальные обращения президенту и в Совет Федерации. Экологи надеются, что глава государства Владимир Путин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко незамедлительно наложат вето на документ и отправят его на доработку.

«Основная проблемная часть нового закона – новые критерии для отнесения лесных участков к категории «нерестоохранных полос лесов». Эта категория защитных лесов была создана для сохранения прибрежных зон водных объектов, где происходят нерестовые миграции и нерест ценных и особо ценных видов рыб. По новому закону размер таких лесных полос сокращается с 1 км до 50-200 метров. В итоге общая площадь нерестоохранных полос лесов уменьшится более чем в 10 раз, что поставит под угрозу деградации нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб. Таким образом, новый закон является прямой угрозой для обеспечения продовольственной безопасности страны и сохранения водных биологических ресурсов в целом», – прокомментировал директор Лесной программы WWF России Николай Шматков.

По мнению природоохранной организации, для предотвращения необратимых негативных последствий для ценных лесных экосистем и экологии в целом, а также для эффективного сохранения защитных лесов закон должен быть отклонен и отправлен на доработку с обсуждением в научном сообществе.

Fishnews
НазадМетки: лососьосетровых
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