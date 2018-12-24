24 декабря 2018 года

В Приморье усилят рыбоохрану

Для защиты водных биоресурсов в Дальнегорском и Тернейском районах Приморья приступит к работе Дальнегорский отдел рыбоохраны. Базироваться он будет в поселке Терней.

Решение о ликвидации Тернейского межрайонного отдела рыбоохраны в 2017 г. вызвало резонанс. Однако уже в апреле 2018 г. новый руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель сообщил о восстановлении подразделения.

В кадровой системе создан Дальнегорский отдел рыбоохраны, местом его дислокации будет поселок Терней, рассказал глава Приморского ТУ на пресс-конференции 21 декабря.

В зону ответственности отдела войдут Дальнегорский и Тернейский районы, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что на постоянной основе там будут трудиться 7 должностных лиц. «Будут создаваться дополнительные рабочие места инспекторского состава в поселке Терней», – обратил внимание Андрей Гинкель.

Традиционно на период массового хода лососевых на территории выезжают дополнительные инспекторы.

Fishnews