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В Росрыбхозе прошло юбилейное заседание правления

Российская аквакультура отметила круглую дату

В декабре Росрыбхоз отметил юбилей - 30 лет со дня создания организации. За это время товарному рыбоводству удалось заложить крепкую базу, считает глава ассоциации Василий Глущенко. Цель на ближайшие годы - развитие марикультуры.

18 декабря в Росрыбхозе прошло юбилейное заседание правления. В праздничном мероприятии помимо членов ассоциации, приехавших со всех уголков страны, приняли участие представители Госдумы, Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора, органов власти регионов, отраслевых научно-исследовательских институтов, профсоюза работников рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поздравления Росрыбхозу направили курирующий рыбную отрасль вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. С круглой датой коллег поздравили Росрыбколхозсоюз и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Участники заседания вспоминали прошедшие годы и что удалось сделать за этот срок, начиная с 1988 г. С тех пор государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства стало ассоциацией, представленной в 68 российских регионах, получило статус отраслевого объединения работодателей и год за годом отстаивало интересы предприятий, которые занимаются товарным рыбоводством и ведут промысел во внутренних водоемах.

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко подчеркнул, что за 30 лет была создана определенная база, наработан прекрасный опыт, есть высококвалифицированные кадры, природные ресурсы и внимание со стороны государства. «Что дальше? Это моря, прибрежное водное пространство. Ближайшие годы - это бурное развитие марикультуры во всех направлениях - и рыба, в том числе садковое выращивание, и остальные гидробионты», - обозначил он ориентиры.

Общей задачей, по словам руководителя ассоциации, должна стать поддержка, в том числе организационно и политически, предпринимателей, которые уже занимаются или только планируют прийти в марикультуру. «На местах - в Азово-Черноморском бассейне, на Дальнем Востоке, на Севере, у нас есть база, есть предприятия, и мы должны эту работу провести», - заявил он.

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отчитался о плотном сотрудничестве с ассоциацией по всем вопросам, связанным с развитием рыбоводства и пресноводного рыбного хозяйства, и росте объемов производства. «В этом году мы прирастаем, по данным за три квартала, на 6%, и я уверен, что мы эту динамику сохраним. Может быть, это не очень резкий рост, но постоянный и динамичный, - указал глава рыбного ведомства. - Это позволяет нам в будущее смотреть с большими перспективами».

Илья Шестаков рассказал о принятом решении перенести основные меры поддержки аквакультуры в госпрограмму по сельскому хозяйству. «Это очень важно для развития отрасли, потому что программа сельского хозяйства представляет собой большой набор инструментов поддержки», - отметил руководитель ФАР, оценив возможный дополнительный объем субсидирования предприятий товарного рыбоводства на уровне миллиарда рублей. Он также заверил рыбоводов, что Росрыболовство продолжит помогать отрасли и в части нормативно-правового регулирования, и по линии теруправлений, и в плане подготовки кадров и научного обеспечения.

Fishnews

  • В Росрыбхозе прошло юбилейное заседание правления
  • В праздничном мероприятии помимо членов ассоциацииприняли участие представители Госдумы, Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора, региональных органов власти, НИИ, профсоюза работников рыбного хозяйства
  • Председатель правления Росрыбхоза Василий ГЛУЩЕНКО
  • Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
  • Председателю правления Росрыбхоза Василию ГЛУЩЕНКО вручили памятные подарки
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    НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовствороссельхознадзор
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