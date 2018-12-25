25 декабря 2018 года

Икры стало больше

К началу декабря производство лососевой икры выросло в 1,7 раза к уровню прошлого года – до 21,4 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. Отечественные переработчики продолжают наращивать выпуск рыбного филе и пресервов.

Производство рыбной продукции, по предварительным данным Росстата, с января по ноябрь увеличилось на 0,2% – до 3,86 млн тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выпуска мороженого филе вырос на 8,5% (до 146,6 тыс. тонн), рыбных пресервов – на 47,2% (до 62 тыс. тонн), икры лососевых – в 1,7 раза в связи с рекордным уловом (до 21,4 тыс. тонн), мороженых ракообразных – на 2,6% (до 66,5 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В то же время уменьшилось производство мороженой рыбы – на 1,4% (до 2,78 млн тонн), в том числе сельди – на 23,6% (до 303 тыс. тонн). Рыбных консервов по сравнению с уровнем прошлого года выпустили меньше на 2,1% (всего 189 тыс. тонн), икры осетровых – на 7,1% (32,1 тонны).

Fishnews