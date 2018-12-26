26 декабря 2018 года

Экологическую экспертизу «ускорили»

Закон о сокращении сроков государственной экологической экспертизы подписал президент Владимир Путин. Теперь на проведение ГЭЭ отводится два месяца вместо трех.

Полное название федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 496 – «О внесении изменений в статью 14 ФЗ «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ принят Государственной Думой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря.

Закон предусматривает сокращение с трех до двух месяцев срока проведения государственной экологической экспертизы в отношении всех объектов. При этом сохраняется возможность продления времени ГЭЭ по заявлению заказчика, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, закон вводит переходные положения по проведению ГЭЭ и получению комплексных экологических разрешений для объектов капитального строительства в связи со вступлением в действие с 1 января 2019 г. поправок в закон «Об экологической экспертизе».

Fishnews