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Судно, ведущее промысел у берегов Кунашира. Фото пресс-службы ЮКРК

Россиян призывают мирно уживаться на промысле с японцами

В этом году в Кунаширском проливе вновь будут добывать минтая и терпуга японские суда. Сахалино-Курильское теруправление призывает российских рыбаков неукоснительно соблюдать правила мореплавания и не допускать повреждений сетей страны-соседа.

Федеральное агентство по рыболовству, Пограничная служба ФСБ России и Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников 12 декабря традиционно подписали меморандум о понимании в отношении промысла водных биоресурсов японскими судами у Южных Курил.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалино-Курильского теруправления ФАР, японские малотоннажные суда в периоды с 1 января по 15 марта и с 16 сентября по 31 декабря 2019 г. будут работать в территориальных водах РФ в Кунаширском проливе на расстоянии не менее 3 миль от острова Кунашир. До 20 единиц флота Страны восходящего солнца будут добывать минтая и терпуга ставными донными сетями.

В теруправлении отметили, что высота стенки донной жаберной сети, используемой японскими рыбаками, достигает 18 м. На вехах сетных порядков имеются металлические отражатели радиолокационных сигналов, а на концевых буях - проблесковые маячки. Кроме того, иногда дополнительно вокруг района постановки орудий лова размещают световые буи.

На это ТУ обращает внимание российских пользователей, получивших разрешения на промысел в Южно-Курильской зоне и планирующих работу в Кунаширском проливе. Капитанов, особенно применяющих активные орудия лова, призывают безусловно соблюдать правила мореплавания и не допускать повреждения японских сетей. С картой-схемой постановки японских сетных порядков можно ознакомиться на сайте теруправления Росрыболовства.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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