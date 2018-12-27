27 декабря 2018 года

Покупателей на «Норд» пока не нашлось

На Украине снова не смогли продать российский сейнер «Норд». Повторные торги, назначенные на 26 декабря, сорвались из-за отсутствия допущенных участников.

Продажей «Норда» занимается украинское госпредприятие «Система электронных торгов арестованного имущества» (СЕТАМ). Судно было выставлено на торги со стартовой ценой 1,47 млн гривен (более 3,5 млн рублей). Единственную заявку на участие в аукционе организаторы отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее, в ноябре, киевские власти уже предпринимали попытку продать «Норд», но безуспешно – все 12 заявок были отклонены.

Сейнер задержали в Азовском море и отконвоировали в Бердянск 25 марта. В октябре семерых членов экипажа «Норда» обменяли на украинских рыбаков с судов, пойманных на браконьерстве в российских водах. Капитан Владимир Горбенко до сих пор удерживается на Украине в ожидании суда.

Fishnews