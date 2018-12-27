27 декабря 2018 года

Китобои Японии готовят гарпуны

Япония выйдет из состава Международной китобойной комиссии и уже в июле возобновит китобойный промысел. Это решение предсказуемо вызвало критику международного сообщества и экологов.

В сентябре Япония пыталась пролоббировать возврат к добыче китов в МКК, но потерпела неудачу. После этого заместитель министра по вопросам рыболовства Масааки Таниай пригрозил, что государство покинет комиссию, если не будет достигнут прогресс в вопросе возобновления промысла.

Официально о выходе из состава МКК Страна восходящего солнца уведомила 26 декабря, сообщает корреспондент Fishnews. По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихадэ Суги, государство окончательно покинет комиссию 30 июня и уже с июля приступит к коммерческому промыслу китов. Планируется, что животных будут добывать в исключительной экономической зоне страны в ближайших водах. При этом Токио откажется от охоты в Антарктике (там страна ведет «научный» промысел).

Япония обещает участвовать в комиссии в качестве наблюдателя и вести добычу китов по лимитам, рассчитанных по методу МКК, пишет информагентство Kyodo. Также власти страны обещают осваивать только многочисленные виды.

Австралия заявила, что «крайне разочарована» выходом Японии из МКК, а Новая Зеландия охарактеризовала китобойный промысел как «устаревшую и ненужную практику». Однако обе страны приветствовали прекращение добычи китов в Антарктике, отмечает Kyodo.

Критикуют решение Японии и «зеленые». «Правительство пытается скрыться от внимания международных СМИ, поэтому объявило о выходе в конце года. Эти действия не соответствуют требованиям международного сообщества, не говоря уже о необходимости защищать океаны и их обитателей, – прокомментировал исполнительный директор японского отделения Гринпис Сэм Аннесли. – Будучи председателем G20 в 2019 году, правительство Японии должно вновь подтвердить свою приверженность Международной китобойной комиссии и определить приоритеты по сохранению морской среды».

Сэм Аннесли обратил внимание, что в дополнение к чрезмерному вылову рыбы Мировой океан сталкивается с многочисленными угрозами, такими как закисление среды и загрязнение пластиком. Поэтому правительство Японии должно срочно принять меры для сохранения морских экосистем, а не возобновлять коммерческий китобойный промысел, заявил представитель природоохранной организации.

Fishnews