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Причалы Мурманского морского рыбного порта. Фото с сайта murman.ru

Правкомиссия поручила учесть риски при реорганизации Нацрыбресурса

Минсельхоз должен доработать и внести в правительство законопроект о преобразовании ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Эту задачу профильная правкомиссия поручила ведомству выполнить к 29 марта.

Планы по реорганизации Нацрыбресурса обсуждались на заседании Комиссии Правительства РФ, которое проводил 12 декабря вице-премьер Алексей Гордеев. Напомним, что Минсельхоз ранее представил законопроект о реорганизации ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Предложено было создать АО «Нацрыбресурс» на базе имущественных комплексов ФГУПа, а также еще двух подведомственных Росрыболовству организаций – Главрыбвода и Центра системы мониторинга рыболовства и связи ЦСМС. При этом регулятор всячески подчеркивает, что речь не идет о приватизации.

Однако представители бизнес-сообщества уже не раз заявляли о рисках, связанных с преобразованием. Говорилось об этом и на заседании правкомиссии.

В итоге комиссия поручила Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами при доработке проекта закона проработать проблемные моменты, сообщает корреспондент Fishnews. Во-первых, о защите интересов хозяйствующих субъектов, имеющих долгосрочные договорные отношения с ФГУПом. На заседании бизнес выразил обеспокоенность из-за угрозы повышения арендной платы за пользование ГТС.

Во-вторых, это недопущение осуществления новым акционерным обществом функций государственного контроля и надзора. На недопустимость совмещения госфункций и предпринимательской деятельности на заседании указала ФАС.

В протокол заседания правкомиссии также вошли поручения по доработке проекта поправок в Налоговый кодекс – изменить планируется систему расчета сбора за пользование водными биоресурсами.

Fishnews
НазадМетки: ФАСправительстворосрыболовство
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