28 декабря 2018 года

Логистика и судостроение собираются на выставку в Питер

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в Санкт-Петербурге в июле, вызывает все больший интерес у логистических компаний и производителей холодильного оборудования. Активно участвуют и верфи.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля. Как рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов, половина площадей – более 3 тыс. кв. м – уже зарезервирована. В формате объединенных стендов будут участвовать предприятия Архангельской, Астраханской, Калининградской, Ростовской, Ленинградской, Ульяновской областей, Карелии и Татарстана. Из зарубежных стран – Норвегия, Исландия, Марокко, Аргентина, Турция. Планируют представить свое оборудование и компании из Дании.

«Все больший интерес к выставке проявляют организации – производители холодильных установок, – обратил внимание Иван Фетисов. – Планируют представить свои возможности компании, оказывающие логистические услуги. На сегодняшний момент собираются участвовать «Дальрефтранс», MAERSK, «Аврора Логистик», терминал «Сероглазка».

По словам Ивана Фетисова, увеличивается среди экспонентов и доля судостроителей: будут выставляться ОСК, турецкие и испанские верфи, большое количество конструкторских бюро.

На выставку приглашают и представителей судоремонта – с Камчатки, Сахалина, из Китая, Кореи. Так как новым компаниям необходимы тара и этикетки для своей продукции, упор планируют сделать и на производителях упаковочного оборудования.

Популярность мероприятия возросла настолько, что Expo Solutions Group помимо RusFishExpo.com запускает отдельный интернет-ресурс для выставки в Санкт-Петербурге. Сайт откроется 12 января.

В нынешнем году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Северной столице с 13 по 15 сентября. В Seafood Expo Russia участвовали порядка 70 компаний российской рыбной отрасли – от гигантов индустрии до небольших хозяйств. Также свои услуги и продукцию представляли судостроители и проектировщики, производители оборудования и орудий лова, финансовые, транспортные и торговые организации.

Генеральный информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

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