29 декабря 2018 года

Инвестквоты закрепили еще за тремя заводами

Росрыболовство заключило еще три договора по инвестиционным квотам - на строительство рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке. Предприятия претендуют на дополнительные ресурсы трески, камбал, макруруса, наваги и палтуса.

Договоры о предоставлении долей инвестквот 28 декабря подписали замруководителя Росрыболовства Петр Савчук и представители компаний «Невод», «Алаид» и «Октябрьский-1». Инвесторы обязались построить на Дальнем Востоке заводы по переработке разнорыбицы малой мощности (объект инвестиций типа Ж-3). После этого они получат право на добычу закрепленных за ними ресурсов.

В рамках отбора инвестпроектов пришлось проводить аукцион на понижение. В результате доли квот по треске, дальневосточным камбалам, макрурусу и наваге составили по 6,075%, по палтусам – 4,86%. С четвертым победителем аукциона - компанией «Заря» – документы планируется подписать в начале 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, два проекта – компаний «Невод» и «Алаид» – планируется реализовать в Сахалинской области. Еще два завода будут построены на территории Камчатского края. Общий объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.

Сейчас в ведомстве продолжается прием заявок на предоставление оставшихся инвестиционных квот как под постройку судов, так и под новые рыбоперерабатывающие комплексы. Речь идет об объемах минтая, сельди и донно-пищевых видов рыб на Дальнем Востоке, а также трески и пикши на Северном бассейне. Заявления от предприятий принимаются до 29 января 2019 г.

Fishnews