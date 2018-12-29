29 декабря 2018 года

Для системы маркировки товаров выпустили концепцию

Правительство утвердило Концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров. Предполагается, что внедрение новых принципов поможет сократить объемы незаконного оборота промышленной продукции.

Напомним, закон о единой информационной системе маркировки и прослеживаемости движения товаров 25 декабря подписал президент Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г. Полномочиями утверждать перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, наделено правительство. В апреле оно утвердило список продукции, обязательная маркировка которой средствами идентификации будет внедряться в 2019 г. Цель – снизить оборот контрафакта. В перечень вошли табачные изделия, духи и туалетная вода, определенные категории одежды, обувь, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотокамеры. Продуктов питания в списке пока нет.

«В настоящее время федеральными органами исполнительной власти проводится ряд экспериментов по маркировке контрольными (идентификационными) знаками отдельных групп товаров (меховые изделия, табачная продукция, лекарственные препараты для медицинского применения, обувная продукция, драгоценные металлы и др.)», – говорится в пресс-релизе кабмина.

Распоряжением от 28 декабря 2018 г. № 2963 Правительство РФ утвердило концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости товаров. К целям системы отнесено обеспечение получения оперативной и достоверной информации о движении товаров, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что это создаст необходимые условия для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции и его влияния на развитие экономики и социальной сферы страны, безопасности и защиты жизни и здоровья граждан, повышения собираемости налогов и таможенных пошлин и улучшения налоговой дисциплины, а также для мониторинга и контроля конкурентной среды на товарных рынках. Другая цель – обеспечение развития высокотехнологичных решений по обработке обязательных данных для создания новых сервисов и бизнес-моделей.

В число ключевых принципов входят обязательное представление участниками рынка данных о движении товаров путем их маркировки и регистрации операций, а также запрет на использование данных о движении маркированных товаров в коммерческих интересах третьих лиц.

Fishnews