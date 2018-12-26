26 декабря 2018 года

Маркировка расширяет сети

На федеральном уровне продолжают внедрять систему маркировки товаров средствами идентификации. С 1 января вступит в силу закон о государственной системе, в которой должна содержаться информация о продукции и ее производителях.

Система маркировки товаров, как предполагают власти, должна защитить рынок от нелегальной продукции. В апреле правительство утвердило модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ.

В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. Масштабы проблемы нелегального рынка требуют скоординировать усилия, говорилось в пояснительной записке к документу.

25 декабря закон об информационной системе подписал президент Владимир Путин. Полномочиями утверждать перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, наделено правительство. В апреле оно утвердило список продукции, обязательная маркировка которой средствами идентификации будет внедряться в 2019 г. Цель – снизить оборот контрафакта. В перечень вошли табачные изделия, духи и туалетная вода, определенные категории одежды, обувь, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотокамеры. Продуктов питания в списке нет, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас маркировку уже опробовали на обуви, табачной продукции, лекарствах, меховых изделиях. В дальнейшем эксперимент по маркировке распространится на отрасли, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правкомиссии по цифровому развитию 25 декабря.

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 488 вступит в силу с 1 января 2019 г.

Fishnews