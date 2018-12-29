29 декабря 2018 года

Рыбные товары из Украины попали под запрет

Россия ввела запрет на ввоз товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через украинскую территорию. В список попала готовая рыбная продукция.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 29 декабря 2018 г. № 1716, ограничивающее поставки товаров из Украины. Вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. «Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», - отметили в пресс-службе кабмина.

В перечень вошли товары, которые относятся к позиции 1604 ТН ВЭД ЕАЭС «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы», сообщает корреспондент Fishnews.

«Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров», - отмечено в пресс-релизе правительства.

Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Fishnews