09 января 2019 года

Губернатор отметил вклад Владимира Галицына в развитие отрасли

Владимир Галицын, более 10 лет курировавший в правительстве Камчатского края рыбохозяйственный комплекс, покинул свой пост. За время его работы были выработаны эффективные механизмы регулирования, отметил губернатор Владимир Илюхин.

«Хочу поблагодарить Владимира Михайловича за честную и профессиональную работу в структуре правительства Камчатского края. За то время, которое Владимир Галицын курировал рыбную отрасль, были выработаны эффективные механизмы регулирования, предприятия инвестировали существенные средства в развитие, но, что особенно важно, был найден тот баланс интересов между рыбопромышленниками и властью, благодаря которому Камчатка добивается таких высоких результатов», – отметил глава региона.

Решение о том, кто займет должность зампреда правительства, пока не принято – это будет сделано в ближайшее время, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Владимир Галицын занял должность министра рыбного хозяйства Камчатского края в 2008 г., в 2012 г. был назначен заместителем председателя правительства Камчатского края, отвечающим за природный блок, в 2013 г. – заместителем председателя правительства – министром рыбного хозяйства.

Fishnews