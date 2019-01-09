09 января 2019 года

Минсельхоз предложил новый документ для страхования в аквакультуре

С этого года вступил в силу федеральный закон о господдержке страхования в товарной аквакультуре. Для запуска механизма Минсельхоз подготовил методику определения страховой стоимости и размера утраты объектов выращивания.

Проект методики определения страховой стоимости ‎и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры опубликован на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В качестве разработчика документа указано Министерство сельского хозяйства РФ.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступил в силу федеральный закон о распространении господдержки сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) – ФЗ от 23 апреля 2018 г. № 109.

После этого стала выпускаться подзаконная база. Так, приказом от 22 августа 2018 г. № 369 Минсельхоз утвердил перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры для сельхозстрахования с господдержкой. Правительство внесло необходимые изменения в правила проведения экспертизы, которая организуется при разногласиях между товаропроизводителем и страховщиком.

«Методика предназначена для определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) сельскохозяйственными товаропроизводителями и страховыми организациями при заключении и исполнении договоров сельхозстрахования, заключенных после вступления в силу закона № 109-ФЗ», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Отметим, что с 1 марта 2019 г. вступит в силу еще один блок изменений закона о государственной поддержке в сфере сельхозстрахования. Они были внесены законом от 27 декабря 2018 г. № 563 и, как предполагается, помогут повысить эффективность агрострахования.

Fishnews