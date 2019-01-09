09 января 2019 года

Представлен проект правил рыболовства для Дальнего Востока

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало проект правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Новый документ должен прийти на смену действующему приказу от 21 октября 2013 г. № 385.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликовали новый вариант правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Напомним, что важнейший для рыбаков документ планируется полностью переиздать.

Как заявил ранее заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, профильная рабочая группа тщательно изучит каждую статью проекта новых правил. Также было обещано, что документ разошлют в регионы – для рассмотрения и представления замечаний.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте regulation.gov.ru проект новых правил проходит процедуру публичного обсуждения. Она продлится до 25 января.

Проект правил смотрите в прикрепленном файле.