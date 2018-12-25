25 декабря 2018 года

Проект новых правил рыболовства пообещали разослать в регионы

Для Дальнего Востока собираются переиздать правила рыболовства. Проект документа в ближайшие дни будет направлен для обсуждения в субъекты Федерации, сообщили в Росрыболовстве.

Проект правил рыболовства для Дальневосточного бассейна согласован Росрыболовством и направляется в Минсельхоз. Об этом на совещании 25 декабря заявил руководитель управления науки и образования ведомства Сергей Голованов. Встреча была посвящена вопросам осуществления промысла в связи с обширными изменениями, которые выступают в силу с 1 января 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В ближайшие дни проект правил будет направлен в субъекты Федерации для рассмотрения и представления замечаний и предложений – чтобы их можно было оперативно отработать, пообещал представитель Росрыболовства.

Проект планируется также разместить на сайте regulation.gov.ru. Профильная рабочая группа тщательно изучит каждую статью предлагаемого документа, заверил замглавы Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Отметим, что, в преддверии вступления в силу изменений законодательства с 1 января 2019 г., были внесены изменения в правила рыболовства приказом Минсельхоза от 4 июня 2018 г. № 228.

Fishnews