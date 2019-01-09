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Прибрежный лов наваги на Сахалине

Уловам промрыболовства прописали путь на берег

Перед новым годом правительство расширило возможности для доставки уловов водных биоресурсов, добытых при промышленном рыболовстве. Однако ряд вопросов по-прежнему остается, отмечают в профильной ассоциации Сахалинской области.

Правительство внесло изменения в постановление от 5 марта 2013 г. №184. Поправки вступили в силу с 1 января 2019 г. Уловы водных биоресурсов, добытые при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах, территориальном море РФ и Каспийском море, прилегающих к территориям прибрежных субъектов Федерации, и произведенная из таких уловов продукция могут доставляться не только в морские порты, но и в иные места выгрузки, которые определили органы госвласти регионов, – как для прибрежного рыболовства. Это значительно упростит доставку при изменившемся режиме промышленного и прибрежного рыболовства, заявили в Росрыболовстве.

Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1727.

Безусловно, расширение возможностей для доставки – правильный и важный шаг, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Однако остались вопросы, актуальные и для промышленного рыболовства, и для «прибрежки».

Общие требования, которым теперь должны отвечать места выгрузки, оговорены постановлением правительства от 6 августа 2018 г. № 917. Предусмотрено, что такие места определяют региональные органы власти по согласованию с органами федеральной службы безопасности. При осуществлении рыболовства с использованием рыбопромысловых судов это должны быть места с причальными сооружениями, которые отвечают требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта.

В результате число мест доставки для организаций Сахалинской области, работающих на промысле водных биоресурсов, существенно сократилось – это способно ударить по малым и средним предприятиям и добыче востребованных видов водных биоресурсов, рассказал руководитель АРСО.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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