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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Илья Шестаков: Выдавать разрешения будем без выходных

Росрыболовство выпустило приказы о распределении квот по пользователям на 2019 г. по основным бассейнам. Никаких проблем или задержек со сроками выдачи разрешений на промысел не будет, уверен глава ведомства Илья Шестаков.

Приказы о распределении объемов части ОДУ водных биоресурсов для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства по пользователям на 2019 г. изданы для Дальневосточного, Северного, Западного и Волжско-Каспийского бассейнов. Они касаются районов промысла как в пределах исключительной экономзоны РФ, так и в зонах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Комментируя беспокойство предприятий в связи с задержавшимся выходом приказов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что по регламенту крайним сроком установлено 25 декабря.

«На самом деле не думаю, что у пользователей возникнут серьезные проблемы. У нас все территориальные управления готовы к выдаче разрешений. Они уже до этого получили все проекты приказов, составлены графики дежурств и в предновогодние дни, и в новогодние праздники, поэтому разрешения будут выдаваться и в выходные. Сроки выдачи будут максимально оптимизированы», – рассказал он корреспонденту Fishnews, отметив, что в центральном аппарате будет вестись мониторинг этого процесса.

«Безусловно, всегда хочется быстрее, но надо понимать, что все-таки это переходный год. Мы переходим от старых правил к новым, к новым регламентам. Возникали определенные сложности с изданием всех необходимых нормативно-правовых актов. Уверен, что никаких проблем или задержек со сроками не будет», – заявил глава федерального агентства.

Он напомнил, что механизм выхода приказов отталкивается от утверждения ОДУ. «До официального опубликования ОДУ мы не можем официально приступить ни к одной процедуре, – отметил Илья Шестаков. – В этом году ОДУ вышел чуть позже, потому что были определенные сложности по работе непосредственно с проведением экспертизы. Все это дальше наложилось, и образовался сдвиг в графике».

По мнению регулятора, с переходом на выдачу разрешений в электронной форме проблема уйдет в прошлое. «Вопрос же заключается не в том, что мы не успеем выдать разрешения до 1 января, а в том, что их надо будет успеть доставить на суда. С введением электронного промыслового журнала этот вопрос исчезнет сам собой. Но в этом году действительно придется рыбакам доставлять их на промысел достаточно оперативно», – признал руководитель Росрыболовства.

Fishnews
НазадМетки: ОДУросрыболовство
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