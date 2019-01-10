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Японцы жалуются на российских пограничников

Пять рыболовных судов Японии 7 января досмотрели российские пограничники на промысле в акватории Южных Курил, пишет Mainichi Shimbun. По информации издания, одно плавсредство даже временно «взяли под стражу».

Промысел минтая в акватории Кунашира флот Страны восходящего солнца ведет в соответствии со специальным соглашением, сообщает корреспондент Fishnews. Однако, по словам японцев, российские власти проверяют все больше судов, мешая им работать. Рыбаки сопредельного государства отмечают, что лодки подвергались досмотру и 8 января.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, а также Ассоциации рыболовных кооперативов Раусу, 7 января на промысел отправилось 16 судов. Около полудня пять лодок были досмотрены, так как они вошли в зону разграничения в Кунаширском проливе.

Одно из судов задержали за отсутствие на борту соответствующих документов, выданных Росрыболовством. В результате плавсредство отбуксировали в Южно-Курильск, пишет Mainichi Shimbun. Впрочем, по данным газеты, после 18:00 в тот же день судно было отпущено и вернулось в порт Раусу примерно в 20:20.

Японские рыбаки рассказали, что по ошибке взяли с собой осеннее разрешение на промысел терпуга в Охотском море вместо документов на лов минтая в нынешнем сезоне.

Операции по обеспечению безопасности в водах вокруг Южных Курил проводятся в соответствии с межправительственным соглашением, вступившим в силу в 1998 г. Но японские рыбаки утверждают, что число российских инспекций стало расти – начиная с сезона добычи минтая около года назад.

Mainichi Shimbun отмечает, что японский промысел терпуга осенью также сильно пострадал из-за многочасовых задержек, вызванных проверками со стороны российских властей. Рыбаки Страны восходящего солнца заявляют, что после всех необходимых инспекционных процедур они не успевали возвратиться в порт с уловом, чтобы продать рыбу на аукционе.

Представитель Ассоциации рыболовных кооперативов Раусу заявил изданию, что, похоже, с прошлого года российские пограничники стали чаще досматривать суда, а сама процедура ужесточилась.

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Ёсикава Такамори на пресс-конференции 8 января обещал уточнить детали инцидента и добиться, чтобы подобные ситуации не повторились.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовствояпония
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