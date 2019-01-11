11 января 2019 года

Валерий Лимаренко высказался о рыбных потоках

При поставках рыбной продукции прежде всего должны удовлетворяться интересы жителей региона, а потом уже – экспорт, заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Интервью, которое новый глава Сахалинской области Валерий Лимаренко дал газете «Губернские ведомости», опубликовано на сайте регионального правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

В материале врио губернатора упомянул и о рыбной отрасли. «Рыбодобычу мы переориентируем на себя. Сахалинская область должна быть нашим первым и главным рынком сбыта. Сначала – интересы и потребности островитян, уже потом – экспорт», – высказался Валерий Лимаренко.

При этом, отвечая на вопрос о миссии Сахалина и Курил, врио губернатора прежде всего заявил, что область «имеет все шансы стать новым центром цифровой экономики».

«Острова позволяют создать самые комфортные условия для бизнеса, и размещать здесь центры обработки данных и IT-компании, которые занимаются робототехникой и искусственным интеллектом», – приводятся слова Валерия Лимаренко.

При этом он добавил, что, «конечно, прежде чем совершить новый рывок в будущее, нужно сделать жизнь комфортной здесь и сейчас».

Врио губернатора также сообщил, что рассчитывает через три месяца вынести предложения по стратегии развития региона на публичные обсуждения.

Сахалинская область – один из ключевых рыбодобывающих регионов России. Ежегодный объем вылова составляет порядка 700 тыс. тонн.

Напомним, что указ о назначении Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области президент Владимир Путин подписал 7 декабря 2018 г.

Fishnews