14 января 2019 года

Юрий Трутнев оценил плюсы переноса столицы ДФО

Присвоение Владивостоку статуса центра ДФО обеспечит близость контрольно-надзорных и административных структур к инвестиционным проектам, заявил вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Сегодня большая часть инвестиций – около 60% – приходит во Владивосток. И их надо обслуживать, создавать им условия, предоставлять земельные участки, разрешения, энергетику, строить дороги. И чем быстрее и эффективнее мы будем вести эту работу, тем конкурентнее будет наше инвестиционное пространство», – отметил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в интервью «Российской газете».

По словам Юрия Трутнева, сведения о том, как на какой-то территории помогают бизнесу, очень быстро расходятся. «Люди оперативно информируют друг друга: говорят, да, здесь действительно помогают, а вот там просто болтают. И от этого зависит, придут или не придут к нам новые инвесторы. У нас, слава богу, пока инвестиционный поток не иссякает. Количество новых проектов увеличивается, их общее число уже приближается к полутора тысячам. Наверное, не проходит недели, чтобы я не встречался с двумя-тремя новыми инвесторами», – рассказал вице-премьер – полпред.

Как сообщает корреспондент Fishnews, президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток в декабре, за два дня до выборов губернатора Приморского края.

Fishnews