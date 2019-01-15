15 января 2019 года

Рыбаки внесут вклад в проведение «Детей Азии»

Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» впервые пройдут на Сахалине. Ожидается приезд команд из 20 стран. Принимать гостей будет в том числе учебно-тренировочный комплекс «Восток» – комплекс, созданный при участии рыбопромышленников региона.

Церемония открытия Международных спортивных зимних игр «Дети Азии» запланирована на 9 февраля, закрытия – на 16 февраля. Предполагаются соревнования по 8 видам спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина.

Будет разыгран 91 комплект медалей. Участниками соревнований станут 28 команд из 20 стран, в том числе 9 российских команд. Число участников и членов команд составит более 1300 человек, в том числе 863 спортсмена.

Подготовка к масштабному международному событию обсуждалась на заседании оргкомитета под руководством вице-премьера – полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

«Ожидается приезд команд из 20 стран. Наши гости должны уехать с хорошими воспоминаниями о Сахалине, о Российской Федерации. А вторая задача заключается в том, чтобы, используя проведение Игр как инструмент, поднять интерес к физической культуре и спорту на Сахалине, улучшить качество спортивных сооружений», – заявил Юрий Трутнев.

Среди основных мест размещения гостей – учебно-тренировочный центр «Восток», сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Напомним, что создание этого комплекса для занятий спортом и проживания спортсменов – один из самых значимых проектов благотворительного фонда «Родные острова», организованного несколько лет назад рыбопромышленными предприятиями Сахалинской области. Принимать участников «Детей Азии» – ответственная и почетная задача, отмечают в фонде. На базе «Востока» спортсмены будут не только жить, но и тренироваться.

В августе «Восток» уже принимал участников масштабного конкурса профессионального мастерства – финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Цель Международных спортивных зимних игр «Дети Азии» – продвигать идеи Олимпийского движения, развивать детско-юношеский спорт и укреплять международное спортивное сотрудничество.

Fishnews