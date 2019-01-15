15 января 2019 года

Марокко открыло воды для европейских рыбаков

Представители Марокко и Евросоюза поставили подписи под новым соглашением в области рыболовства. Теперь за промысел в акваториях королевства ЕС будет платить 52,2 млн евро ежегодно.

Соглашение заключили в Брюсселе. Подписи под документом поставили генеральный директор по вопросам двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Марокко Фоуад Язоу, посол Румынии Одобеску Луминита Теодора и глава Генерального директората морских дел Еврокомиссии Агиар Машадо Жоао.

Предварительно соглашение было достигнуто еще 24 июля 2018 г. в столице Марокко Рабате. Однако, как сообщает корреспондент Fishnews, до официального подписания документ должен был пройти парламенты Марокко и ЕС. Срок действия предыдущего соглашения истек 14 июля, поэтому европейскому флоту пришлось покинуть на время акватории королевства.

Как пишет агентство «Синьхуа», новое соглашение предусматривает ежегодную компенсацию от ЕС в размере 52,2 млн евро за право промысла в водах Марокко. Объемы вылова и его видовой состав останутся неизменными, но число европейских рыбацких судов будет увеличено до 128.

Документ касается только атлантических вод Марокко, так как его средиземноморские воды выведены из-под действия соглашения для защиты обитающих там переловленных популяций рыб. С этой же целью европейским судам не разрешили добывать осьминога и креветок, отмечают СМИ королевства.

В соглашении прописаны положения о том, что максимальную выгоду от его реализации должно получать население прибрежных территорий.

Fishnews