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Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ на заседании общественного совета при Росрыболовстве

Илья Раковский: Концентрация таких обвинений отрасли - действительно повод для заседания Общественного совета

Когда на четырех федеральных каналах одновременно выходят материалы о негативном состоянии дел в целой отрасли, это вряд ли случайность, считает зампредседателя Общественного совета при Росрыболовстве, глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

На днях ряд членов Общественного совета при Росрыболовстве выступил с инициативой о проведении внеочередного расширенного заседания. Они предложили рассмотреть вопрос о развернутой в федеральных СМИ информационной кампании по дискредитации российской рыбной отрасли.

Помимо частных обвинений в отношении руководителей компаний, которые правильнее оспаривать в суде, в телесюжетах были озвучены более широкие претензии - к недостаточному регулированию отрасли, допускающему широкие возможности для браконьерства и контрабанды, обратил внимание председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. По его мнению, такая концентрация конкретных обвинений - действительно повод для заседания Общественного совета.

«За последние годы проведен огромный объем работы по предотвращению ННН-промысла. Для Северного бассейна эта проблема просто перестала существовать. Система международных соглашений, интеграция механизмов регулирования добычи водных биоресурсов с международными правилами и европейским законодательством привели к тому, что незаконная добыча и транспортировка биоресурсов в европейские порты стали абсолютно невозможны», - рассказал Fishnews зампредседателя совета.

Он напомнил, что рыбопромышленники неоднократно высоко оценивали результаты этой работы и восстановление статуса добропорядочных участников промысла в зонах международного регулирования.

«Считаю правильным на площадке консультационного органа серьезно, без медиа-штампов, обсудить прозвучавшие обвинения и дать оценку действующей системе государственного регулирования: «Действительно ли она допускает возможность таких злоупотреблений?» Для репутации всех российских рыбопромышленников важно показать приверженность нашей отрасли принципам недопущения ННН-промысла», - подчеркнул Илья Раковский.

Напомним, накануне новогодних праздников в СМИ прошел ряд сюжетов, в которых прозвучали серьезные обвинения в адрес рыбопромышленников. Эксперты расценили это как «информационную войну» против предприятий, которые выступают за сохранение исторического принципа распределения квот и против возврата к аукционам.

Fishnews
НазадМетки: браконьерстворосрыболовство
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