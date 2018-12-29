29 декабря 2018 года

Отрасль скажет свое слово

На российских рыбаков вылились потоки телевизионной лжи, однако представители отрасли дадут ответ на прозвучавшие в ее адрес обвинения, заявил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Череду сюжетов центральных СМИ о российской добыче крабов прокомментировал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов:

«Невероятный поток телевизионной лжи вылился на российских рыбаков. Как по команде в течение недели на всех каналах центрального телевидения прошли сюжеты, в которых целую отрасль пищевой промышленности смешали с грязью. Оставалось полшага до «врагов народа» и «рыбаков-вредителей». Отрасль в шоке.

Авторы и идеологи этой заказной «чернухи» – профессиональные провокаторы, люди, сеющие рознь и ненависть в обществе. Их задача – дезинформация руководства страны и дискредитация рыбопромышленников. Их цель – захват бизнеса.

Хочу отметить отдельно один «дубль» этого провокационного сериала. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский сделал смелое заявление в адрес рыбаков России: это странные люди, у них нет истории. Если это не глупость, не оговорка, то рыбаки ответят, напомнят федеральному чиновнику об истории отрасли и рыбацкого законодательства. Как люди флотские и воспитанные морской службой, сделают это после праздника».

Сюжеты в СМИ – это информационная война против рыбаков, которые противятся введению аукционов, заявил ранее член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

Fishnews