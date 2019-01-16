16 января 2019 года

Игорь Муравьев: На повестке дня – авторитет отрасли

Площадкой для внеочередного заседания Общественного совета при Росрыболовстве должна стать Общественная палата РФ: ситуация вокруг отрасли требует широкого освещения, уверен член ОС, исполнительный директор Союза «Ленинградская ОТПП» Игорь Муравьев.

Не отреагировать на публикации об отрасли Общественный совет при Росрыболовстве не может: общественность должна знать об истинном положении вещей, уверен представитель совета – член Общественной палаты Ленинградской области, исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев.

«Все члены Общественного совета не единожды в течение прошло года поднимали тему исторического принципа и подтверждали свою позицию по этому вопросу. Поэтому сейчас есть смысл именно в проведении максимально репрезентативного и широкого обсуждения», – прокомментировал инициативу своих коллег собеседник Fishnews.

По его мнению, даже несмотря на непрофессионализм прошедших в СМИ обвинительных сюжетов, промолчать об этом было бы неправильно. «Профессионалы прекрасно понимают, насколько прозвучавшая в СМИ информация «соответствует» действительности. А вот у обычных людей может возникнуть впечатление, что российская рыбная отрасль насквозь криминальная – понимаете, в чем проблема? Не отреагировать на это мы не можем», – подчеркнул Игорь Муравьев.

Исполнительный директор союза обратил внимание на важность участия в заседании как руководства Федерального агентства по рыболовству, Центра системы мониторинга рыболовства и связи, так и Пограничной службы ФСБ РФ, и Министерства иностранных дел, представителей законодательных органов власти.

«Рыбаки всегда были за открытое обсуждение даже самых острых вопросов и против кулуарных решений. Поэтому сейчас важно провести обсуждение максимально открыто и с привлечением компетентных специалистов. В том числе погранслужбы, т.к. в каком-то смысле им была нанесена пощечина, и МИД, потому что, если верить сюжетам, получается, что все международные договоры по противодействию ННН-промыслу не работают», – отметил Игорь Муравьев.

Он подчеркнул, что данное обсуждение должно получить широкое освещение в прессе.

Внеочередное заседание Общественного совета Игорь Муравьев предложил провести не в федеральном агентстве, как обычно, а на площадке Общественной палаты РФ – этого требует серьезность ситуации, полагает он.

Напомним, в конце декабря 2018 г. в СМИ прошел целый ряд сюжетов, в которых прозвучали серьезные обвинения в адрес рыбопромышленников, в том числе крабового бизнеса. Эксперты расценили это как «информационную войну» против предприятий, выступивших против возврата к аукционам и отмены исторического принципа.

Fishnews

